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Новые марки "Укрпочты" теперь доступны онлайн: где можно купить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 16:59
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Рассказываем, на каких онлайн-платформах украинцы могут купить новые военные марки
Где купить марки "Укрпочты" онлайн
Где купить марки "Укрпочты" онлайн / Фото: Еспресо.TV, Укрпочта, REUTERS, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" 23 мая выпустила новую военную марку "Русский военный корабль… ВСЕ". На нее сразу возник ажиотаж, а перед отделениями почты выстроились огромные очереди.

Однако купить марки можно сейчас и в онлайн-магазинах. Об этом сообщила прессслужба "Укрпочты".

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Где можно приобрести марку

Итак, теперь марки доступны в следующих магазинах:

  • онлайн-магазин "Укрпочты";
  • ROZETKA;
  • Kasta;
  • Prom.ua.

Лимит онлайн-покупок марок такой: максимум 2 листа на 1 заказ.

Кроме марок теперь можно покупать и мерч с дизайном, как в марках о "русском военном корабле". Он доступен в магазинах Intertop. На приобретение мерча ограничений нет.

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"Русский военный корабль… ВСЕ" продают в крупных городах и райцентрах

Ранее "Сегодня" писали, что "Укрпочта" в целом подготовила 5 млн экземпляров новой марки, за первую неделю в продажу пустят 1 млн. Их отправят в более чем 1500 отделений и будут продавать не только в крупных городах, но и райцентрах. Также есть несколько номиналов:

  • F для отправок по Украине;
  • и W для международных отправлений.

Стоимость листа (три марки и три купона) составит 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

Ранее мы писали, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования.

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Кроме того, мы рассказывали, чем теперь могут пользоваться клиенты "Укрпочты" онлайн и за сколько продали первую марку с кораблем.

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