"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини: як це працює

Тепер замовити товари можна безпосередньо через сайт NP Shopping

Приємний сюрприз: чим більше вага посилки, тим менше буде вартість доставки. Колаж: "Сьогодні"

Компанія "Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини – третього в світі експортера одягу.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Термін доставки замовлень від 8 робочих днів.

Як замовляти з Туреччини

Замовити товари можна безпосередньо через сайт NP Shopping, а на доставку буде постійно діяти спеціальний вигідний тариф. Так, чим більше вага посилки, тим менше вартість доставки.

Розрахувати кінцеву вартість доставки можна за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

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Інструкція:

спочатку зареєструйтеся на платформі NP Shopping, (в особистому кабінеті ви побачите свою адресу для шопінгу в Туреччині та інших країнах);

виберіть інтернет-магазин;

замовте товар онлайн і вкажіть цю адресу як адресу доставки.

в особистому кабінеті NP Shopping зареєструйте трекінг-номер, який ви отримали від інтернет-магазину;

виберіть потрібне відділення "Нової пошти" або почтомат в Україні, або вкажіть адресну доставку кур'єром.

Також ми писали про те, що "Нова пошта" розпочала співпрацю з американської торгової онлайн-платформою Western Bid для легкого виходу на міжнародні платформи українських підприємців.

Нагадаємо, в травні-2021 "Нова пошта" спростила відправлення міжнародних посилок. Тепер це можна зробити в будь-якому відділенні оператора без оформлення онлайн-заявки на сайті.