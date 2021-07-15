"Нова пошта" почала збирати відгуки і скарги клієнтів. Що потрібно знати

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції / Фото: Нова пошта
Після скандалу з пошкодженням посилки за півтисячі гривень "Нова пошта" почала збирати відгуки та проблеми, з якими стикалися клієнти.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери – до відправки подарунків за найбільш конструктивну критику", – йдеться в повідомленні.
В трендіБоржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Так, "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам наступне:
- чітко описати проблему і варіанти, як її можна вирішити;
- якщо є пропозиції, як поліпшити або змінити продукти і сервіси "Нової пошти" – вказати їх. Але, зазначили в компанії, вони повинні бути реалістичними;
- якщо "Нова пошта" допустила помилку – розповісти, що компанія може зробити, щоб претензій до сервісу не було.
Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів.