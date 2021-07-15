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"Новая почта" начала собирать отзывы и жалобы клиентов. Что нужно знать

15 июля 2021 9:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Компания обещает собрать ТОП-10 отзывов, на которые отреагирует в первую очередь

"Новая почта" ввела новые онлайн-функции

"Новая почта" ввела новые онлайн-функции / Фото: Новая почта

После скандала с повреждением посылки за полтысячи гривен "Новая почта" начала собирать отзывы и проблемы, с которыми сталкивались клиенты.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим, как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры – к отправке подарков за самую конструктивную критику", - говорится в сообщении.

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"Новая почта" предлагает своим клиентам следующее:

  • четко описать проблему и варианты, как ее можно решить;
  • если есть предложения, как улучшить или изменить продукты и сервисы "Новой почты" – указать их. Но, отметили в компании, они должны быть реалистичными;
  • если "Новая почта" допустила ошибку – рассказать, что компания может сделать, чтобы претензий к сервису не было.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов.

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