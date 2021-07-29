Українська
$ 26,86
31,7
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции: как это работает

29 июля 2021 10:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Теперь заказать товары можно напрямую через сайт NP Shopping

Приятный сюрприз: чем больше вес посылки, тем меньше будет стоимость доставки. Коллаж: "Сегодня"

Приятный сюрприз: чем больше вес посылки, тем меньше будет стоимость доставки. Коллаж: "Сегодня"

Компания "Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции – третьего в мире экспортера одежды.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сроки доставки заказов от 8 рабочих дней.

Как заказывать из Турции

Заказать товары можно напрямую через сайт NP Shopping, а на доставку будет постоянно действовать специальный выгодный тариф. Так, чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки.

Рассчитать конечную стоимость доставки можно с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

В тренде
Кабмин увеличил украинцам зарплаты и оставил льготный тариф на свет – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Зарплаты в июне выросли
Реклама

Инструкция:

  • сначала зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping, (в личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Турции и других странах);
  • выберите интернет-магазин;
  • закажите товар онлайн и укажите этот адрес в качестве адреса доставки.
  • в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина
  • выберите нужное отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, или укажите адресную доставку курьером.

Также мы писали о том, что "Новая почта" начала сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

Напомним, в мае-2021 "Новая почта" упростила отправление международных посылок. Теперь это можно сделать в любом отделении оператора без оформления онлайн-заявки на сайте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономить
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономитьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять