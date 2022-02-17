Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Нова ера повітряного транспорту: італійський аеропорт переходить на зелений водень

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що зміниться у роботі аеропорту з початком використання у його роботі водню
Літаки почнуть заправляти водневим паливом
Літаки почнуть заправляти водневим паливом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Save Group, яка керує аеропортом в італійській Венеції, хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту та навіть повітряному транспорті.

Про це повідомляє видання H2 View.

Реклама

Таку масштабну модернізацію аеропорт планує проводити із компаніями Airbus та Snam.

Нове співробітництво передбачає проведення досліджень щодо потреб у новому виді енергоносія, а також інженерно-конструкторські дослідження для розробки інфраструктури, яка забезпечить заправку воднем літаків, та інших транспортних засобів у аеропорту.

Потім ці рішення можуть бути використані й в інших проєктах, окрім венеційського аеропорту.

Реклама

"Водень – це ключове рішення для забезпечення екологічної стійкості та конкурентоспроможності аеропортів та морських портів. Ми прагнемо інвестувати в інноваційні технології, прискорюючи перехід до нової енергетики", – сказав гендиректор Snam Марко Альвера.

"Морський" завод з виробництва водню

Німецька енергетична компанія RWE та європейська газовидобувна компанія Neptune Energy займуться будівництвом найбільшого заводу з виробництва воднюу Північному морі.

Пілотний проєкт планують завершити та запустити в роботу до 2030 року. Він працюватиме на електролізних установках потужністю від 300 до 500 мегаватів.

Реклама

Вироблений водень постачатиметься на берег спеціальним трубопроводом, який пролягатиме у територіальних водах Нідерландів.

"Сьогодні" також писали, яка країна планує повністю відмовитись від газу, і розповідали, як зелена енергетика допоможе Україні стати сильнішою.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Нова ера повітряного транспорту: італійський аеропорт переходить на зелений водень Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Долар пішов на розворот: чому Нацбанк "спалює" валютні резерви Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Метро, ​​трамваї та тролейбуси: Україна отримає кредит на велику закупівлю транспорту Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41947.55

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2988.82

Litecoin (LTC)

122.99

Ripple (XRP)

0.8

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
Сергій Фурса Інвестиційний банкір
Що буде з доларом?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,35
33,35
32,32
19,04
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
36,18
35,79
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти