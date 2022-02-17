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Новая эра воздушного транспорта: итальянский аэропорт переходит на зеленый водород

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 18:20
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Рассказываем, что изменится в работе аэропорта с началом использования в его работе водорода
Самолеты начнут заправлять водородным топливом
Самолеты начнут заправлять водородным топливом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Save Group, управляющая аэропортом в итальянской Венеции, хочет использовать водород в различных операциях, в частности в самой инфраструктуре аэропорта и даже воздушном транспорте.

Об этом сообщает издание H2 View.

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Такую масштабную модернизацию аэропорт планирует проводить с компаниями. Airbus и Snam.

Новое сотрудничество предполагает проведение исследований относительно потребностей в новом виде энергоносителя, а также инженерно-конструкторские исследования для разработки инфраструктуры, которая обеспечит заправку водородом самолетов и других транспортных средств в аэропорту.

Затем эти решения могут быть использованы и в других проектах, кроме венецианского аэропорта.

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"Водород– это ключевое решение для обеспечения экологической устойчивости и конкурентоспособности аэропортов и морских портов. Мы стремимся инвестировать в инновационные технологии, ускоряя переход к новой энергетике", – сказал гендиректор Snam Марк Альвера.

"Морской" завод по производству водорода

Немецкая энергетическая компания RWE и европейская газодобывающая компания Neptune Energy займутся строительством крупнейшего завода по производству водородав Северном море.

Пилотный проект планируется завершить и запустить в работу к 2030 году. Он будет работать на электролизных установках мощностью от 300 до 500 мегаватт.

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Производимый водород будет поставляться на берег по специальному трубопроводу, который будет пролегать в территориальных водах Нидерландов.

"Сегодня" также писали, какая страна планирует полностью отказаться от газа, и рассказывали, как зеленая энергетика поможет Украине стать сильнее.

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