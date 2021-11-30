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Жодного натяку від РФ: чи зможе Україна продовжити контракт на транзит газу з Росією

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 13:19
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У "Нафтогазі" розповіли, чи варто очікувати на продовження контракту на транзит газу з Російською Федерацією
Чи може Росія не продовжити транзит газу через Україну
Чи може Росія не продовжити транзит газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не веде жодних переговорів щодо продовження транзиту газу після завершення контракту у 2024 році.

Про це агентству Reuters заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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За його словами, РФ може не продовжувати дію угоди про обов’язкові обсяги транзиту через Україну.

"Немає нічого, навіть натяку, ніяких офіційних чи неофіційних переговорів (ред.- із Росією). Ми обговорюємо це з американцями і з німцями, що всі ми хочемо продовження транзиту, але росіяни не хочуть починати ці дискусії", – сказав голова компанії.

Водночас у Кремлі заявили, що переговори розпочнуть вже після 2024 року і "Газпром" ще не ухвалив рішення щодо продовження транзиту.

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Вітренко зазначив, що у разі не продовження цього контракту залежність Європи від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" посилиться, що дасть Росії ще більше контролю.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що дозвіл Україні брати участь у сертифікації трубопроводу не дає їй прав та повноважень зупиняти остаточну сертифікацію та не дає права вето.

Однак, Україна готова оскаржити остаточну сертифікацію "Північного потоку-2" в суді, якщо на її думку проект не відповідатиме європейському законодавству.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

16 листопада Німеччина призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через те, що проект повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Тоді ж компанія оператор оголосила про створення дочірнього підприємства на території Німеччини, яке і буде контролювати ту частину газопроводу. Тоді процес сертифікації поновлять.

У США також прогнозують затяжний процес сертифікації і запевняють, що під час опалювального сезону трубопровід навряд чи запустять.

"Сьогодні" також розповідали, що у розпорядження ЗМІ попав секретний документ німецького уряду про "Північний потік-2".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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