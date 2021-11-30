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Ни одного намека от РФ: сможет ли Украина продлить контракт на транзит газа с Россией

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 13:19
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В "Нафтогазе" рассказали, стоит ли ожидать продления контракта на транзит газа с Российской Федирацией
Может ли Россия не продлить транзит газа через Украину
Может ли Россия не продлить транзит газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не ведет никаких переговоров относительно продления транзита газа после завершения контракта в 2024 году.

Об этом агентству Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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По его словам, РФ может не продлевать действие соглашения об обязательных объемах транзита через Украину.

"Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров (ред. – с Россией). Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что все мы хотим продолжения транзита, но россияне не хотят начинать эти дискуссии", – сказал глава компании.

В тоже время в Кремле заявили, что переговоры начнут уже после 2024 года и "Газпром" еще не принял решения относительно продолжения транзита.

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Витренко отметил, что в случае не продления этого контракта зависимость Европы от "Северного потока-1" и "Северного потока-2" усилится, что даст России еще больше контроля.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что разрешение Украине участвовать в сертификации трубопровода не дает ей прав и полномочий останавливать окончательную сертификацию и не дает права вето.

Однако Украина готова обжаловать окончательную сертификацию Северного потока-2 в суде, если по ее мнению проект не будет соответствовать европейскому законодательству.

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Сертификация "Северного потока-2"

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" в силу того, что проект должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Тогда же компания оператор объявила о создании дочернего предприятия на территории Германии, которое и будет контролировать часть газопровода. Тогда процесс сертификации возобновят.

В США также прогнозируют затяжной процесс сертификации и уверяют, что во время отопительного сезона трубопровод вряд ли будет запущен.

"Сегодня" также рассказывали, что в распоряжение СМИ попал секретный документ немецкого правительства о "Северном потоке-2".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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