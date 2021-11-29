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"Санкции – победа Путина". В СМИ попал документ немецкого правительства о "Северном потоке – 2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 11:57
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Издание Axios сообщает, что к ним в распоряжение попал секретный документ немецкого правительства, где речь идет о российском газопроводе
Германия назвала санкции против "Северного потока - 2" победой Путина
Германия назвала санкции против "Северного потока - 2" победой Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкое правительство призвало членов американского конгресса не вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на документы, полученные в свое распоряжение.

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По мнению немецких политиков, санкции против трубопровода ослабят доверие к США и "в конце концов навредят трансатлантическому единству".

Впрочем, недовольные республиканцы в Конгрессе США требуют от президента Байдена введения более жестких санкций и мер против "Северного потока – 2".

В секретном документе от 19 ноября, который попал в распоряжение СМИ, отмечается, что Германия предпримет некоторые шаги, если Россия начнет использовать газ в качестве оружия.

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Однако в том же документе говорится, что эти шаги исключают решительные публичные заявления, критикующие поведение России, дают "оценку" вероятности прекращения будущих встреч на политические темы и рассмотрение ограничений, которые можно наложить на будущие проекты РФ.

Авторы документа также отмечают, что "Северный поток – 2" не угрожает Украине, и так будет до того, пока "обеспечивается разумный транзит газа".

Также в документе американские санкции называют "победой Путина", так как они, по мнению Германии, разделят западных союзников.

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Санкции США против "Северного потока – 2"

23 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что они вводят санкции против "Северного потока – 2", а именно против двух кораблей и одной компании, участвовавших в реализации проекта.

Такие меры в РФ назвали нарушением международного права, а вот в "Нафтогазе" поддержали, хотя и считают, что эти санкции слишком слабы. Такого мнения придерживается и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" эксперт заявил, что это только "санкции вдогонку", чтобы показать свою борьбу с путинским проектом.

Про опасность "Северного потока – 2" для Украины предупреждает и посол Великобритании Мелинда Симмонс.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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