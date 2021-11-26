Украина заинтересована в транзите российского газа: Зеленский рассказал, что предлагали РФ

Зеленский рассказал о возможности увеличить транзит газа через территорию Украины

Зеленский о транзите российского газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа через свою территорию.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-марафоне по итогам экватора своего президентства.

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Он также заявил, что украинская сторона предлагала снизить себестоимость транзита так, чтобы она была меньше чем у любых других потоков, однако Россия на это не пошла.

"Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта. Но кроме этих заявлений ничего больше не слышал и не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" не было", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина имеет контракт с РФ до 2024 года и выступает за продление транзита через свою территорию и даже его увеличение. По его словам, это позволяют украинские мощности.

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Транзит газа через Украину

Российский монополист "Газпром" в ноябре увеличил заявку на транзит газа через Украину в Словакию до 83 млн кубометров, хотя перед этим дважды отказалась бронировать дополнительные украинские мощности.

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