Ні хліба, ні гречки: чому в супермаркетах "голі" полиці, і що буде далі

Продукції в супермаркетах окремих міст стало значно менше, а деякі взагалі перестали працювати

Продукції в супермаркетах окремих міст стало значно менше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після тривалих боїв з окупантами у Києві, Київській області та східних областях виникла проблема з продуктами. Постачальники часто не мають змоги доставити товари в магазини.

Як розповіли "Сьогодні" жителі Черкаської області, особливо відчувається дефіцит свіжого м’яса – курятини і свинини, ковбас, а також яєць і молочної продукції. Інколи на полицях можна побачити молоко та йогурти.

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Втім, за останні кілька днів продукти в супермаркети таки почали підвозити. Хоч деякі постачальники наголошують на проблемах з логістикою та пропонують людям самим вивозити товар із визначених місць.

Позиція постачальників

За інформацією "Радіо Свобода", великі торговельні мережі мають проблеми з логістикою. У Fozzy Group (однойменні гіпермаркети, супермаркети "Сільпо", магазини "Фора") наголосили на тому, що відсутні транспортні сполучення із Мелітополем, Херсоном та Маріуполем, Харковом, Сумами і Черніговом. Фактично, міста, де ведуть запеклі бої, опинилися на межі гуманітарної кризи. Частина магазинів там не працює, але підприємці намагаються привезти туди бодай щось.

У зоні бойових дій не працюють деякі супермаркети мережі АТБ. Залишки продукції в тих областях роздали жителям, але товари зараз туди не постачають. Обіцяють відновити сполучення після стабілізації ситуації.

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Крім проблем із логістикою, представники "Метро Україна" акцентують на тому, що не хочуть ризикувати життям своїх працівників, відправляючи на роботу під обстріли. Саме через це є проблеми з доступом до магазинів, складів, неможливістю знайти транспорт і довезти продукти.

Ситуацію щодо роботи магазинів великих торговельних мереж можна оцінити онлайн на інтерактивній карті. З неї зрозуміло, що в західних областях супермаркети працюють, у Києві відчинена лише половина точок, а найбільш скрутне становище – у східних областях.

Який вихід?

Компанії все ще потребують водіїв, вантажників, фасувальників, працівників складів та магазинів. За допомогою влади на різних рівнях таких планують забезпечити "гарячі точки" продуктами. Попередньо передбачають, що представники торговельних мереж довозитимуть товари в безпечне місце, а звідти їх забиратимуть місцеві й відвозитимуть туди, де це потрібно.

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У Польщі також організували склади гуманітарної допомоги, де збирають ліки та продукти від усіх небайдужих. Потім всі товари відправляють в українські міста та села. Надії покладають і на гуманітарні коридори для доставки продуктів до населених пунктів, що постраждали від війни.

Журналісти DW зауважили, що столична влада здебільшого налагодила логістику постачання харчів та товарів першої необхідності. Гуманітарні штаби безкоштовно роздають набори соціально незахищеним верствам населення. Водночас можна спостерігати певний ажіотаж серед киян, які скуповують консерви та інші продукти тривалого зберігання, що цілком типово в умовах воєнного стану.

Ситуація з цінами

Після початку війни Росії проти України, мережа АТБ запровадила низку обмежень при купівлі продуктів. Клієнти можуть купити лише по дві одиниці найпопулярніших товарів – хліба, батона, круп, цукру та солі, макаронів і олії.

Працівники Держпродспоживслужби почали фіксувати націнки на продукти й соціально значущі товари в окремих магазинах 28 та 1 березня. На такі дії власників бізнесу неодноразово скаржилися й самі покупці, в яких також відмовлялися приймати оплату банківськими картками.

Аби уникнути критичної ситуації, уряд вирішив встановити контроль над цінами на головні товари. За цим слідкуватимуть обласні військові адміністрації.

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