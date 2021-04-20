Нервозність на ринку. Чому бензину і дизпаливу загрожує нове зростання цін

У травні припиниться дія меморандуму між трейдерами і Кабміном про обмеження вартості пального

В Україні знову почало дорожчати автомобільне пальне. За словами експертів, середні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо цього тижня ще збережуться, але вже ближче до довгих травневих вихідних вони можуть піти в ріст, адже підвищення оптових цін формує потенціал для подорожчання.

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Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує:

"Зростання в гурті триватиме, його підстьобне підвищення цін на нафту з 63 до 67 доларів за барель. Але в квітні ціни бензину вище від 30 грн/л не буде. Зате в травні, коли припиниться дія меморандуму між трейдерами і Кабміном про обмеження цін, можливе подорожчання пального приблизно на 1 грн/л вже на травневі свята".

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Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн зазначив, що після "ралі" з цінами минулого тижня ситуація стабілізувалася в гурті, тож настала черга роздробу:

"На жаль, ясності з поставками пального по імпорту не додається, і це підвищує нервозність, перш за все мова йде про дизпало. Тим більше, що активізувалися залізничні перевезення, потрібен дизель для тепловозів. Думаю, буде корекція цін на ДП в мережах-дискаунтерів у бік збільшення".

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн теж каже, що до кінця тижня ціни на газ не зміняться, але до травня очікує їхнього підвищення:

"Трейдери зазначають, що в залишках перебуває велика кількість автогазу, яка стримує потенційне зростання ціни в роздробі. Але нагадаю, що поставки йдуть недостатньо, тому в травні український ринок може зіткнутися з гострим дефіцитом ресурсу через припинення відвантажень "Роснефти" і ремонтів на ряді заводів-постачальників. Це призведе до зростання цін".

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що українцям загрожує дефіцит дизеля й автогазу.

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