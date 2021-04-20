Ринок палива – наскільки подорожчає бензин до кінця квітня

Ціни на пальне сильно різняться в залежності від регіону, з бензином є перебої, найбільше подорожчало дизпаливо

Ціни на нафтопродукти в Україні знову почали зростати після зниження минулого тижня. При цьому почалися перебої з бензином. Окремі мережі підняли вартість літра дизпального на 1,4 грн. Дорожчають і бензин, і газ, але повільніше. Однак по регіонах немає єдиного цінового тренда – в деяких областях пальне навіть подешевшало.

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Про те, що станеться з цінами на нафтопродукти в найближчий тиждень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

В середньому по Україні ціни змінилися мало – серед бензинів і газу плюс 3-5 копійок на літрі, а дизель навіть подешевшав на п'ятак. Та в окремих регіонах стрибки цін набагато значніші: від +45 коп./л (бензин А-92, Запорізька обл.) до мінус 57 коп./л (ДП, Київська область). За словами експертів, на середню ціну по регіону впливає питома вага представлених там брендів. Якщо мережа, що має велику кількість АЗС в тій чи іншій області, значно коригує ціни, це відразу впливає на середній показник. І навпаки.

Загалом картина в областях вийшла строкатою. За тиждень пальне подорожчало на 15-40 коп./л в шести областях, на 2-13 коп./л – в десяти областях, подешевшало на 10-57 коп./л теж в шести областях, у двох областях – Луганській та Чернігівській – і в Києві ціни залишилися стабільними. Найзначніше здешевлення було на Київщині 37-42 коп./л по бензину, 57 коп./л за дизпальне.

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Максимальні ціни на бензин і ДП серед областей в Луганській області: 29,09 грн за літр А-92, 29,67 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДП. Однак у Києві і А-95, і дизель ще дорожчі: 30,24 грн/л і 29,74 грн/л відповідно. Як і раніше найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,07 грн, літр А-95 – 28,03 грн. ДизпалЬьне, як і раніше, найдешевше в Харківській області – 27,47 грн/л.

Середня ціна на автогаз підвищилася на 3 коп./л, до 15,79 грн/л. Найдорожчий газ у Луганській області – 16,17 грн/л, найдешевший у Чернігівській – 15,53 грн/л.

Розкид цін зменшився у бензинах і дизпальному і не змінився по автогазу. На А-92 розкид становить 7,5% (2,02 грн/л), було 7,9%, за А-95 – 5,9% (1,64 грн/л), було 6,2%, за дизель – 7,4% (2,03 грн/л), було 7,9%, за автогаз – 4,2% (0,64 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,76 грн/л

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Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,63 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,20 грн/л

Ціни на LPG

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Середня ціна по Україні – 15,79 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ціни підвищувалися в мережах нижнього цінового сегменту.

"Найбільше підняла ціни мережу станцій "Олас": на бензин на 1 грн/л, ДП – на 1,41 грн/ л: бензин А-95 подорожчав до 28,90 грн/л, А-92 – до 27,90 грн/л, ДП – до 26,90 грн/л. Мережа "Татнефть-АЗС-Україна" підвищила ціни на всі види палива на 72-90 коп./л: бензин А-95 подорожчав до 29,10 грн/л, А-92 – до 28,08 грн/л, ДП- до 28,62 грн/л, – конкретизував Сергій Куюн. – У мережі "Укр-Петроль" дизпальне подорожчало на 70 коп./л, бензини – на 60 коп./л. Мережа Motto підвищила ціни на бензини на 33 коп./л, на ДП – на 40 коп./л. BVS, "Фактор", "Катрал" і Prime підняли ціни на 10-40 коп./л. На "Авантаж 7" бензини подорожчали на 50 коп./л. "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на бензини на 28 коп./л, на ДП- на 20 коп./л. Ціна А-95 збільшилася до 27,34 грн/л, А-92 – до 26,34 грн/л, ДП – до 25,75 грн/л. На станціях KLO на 20 коп./л подорожчало тільки дизпальне – до 29,19 грн/л".

Геннадій Рябцев пояснив, що почалося зростання цін на пальне в гурті, за тиждень вони підвищилися на 4-6%, а запаси у регіональних операторів, на відміну від більш великих мереж, обмежені.

"Причина зростання оптових цін сезонна – є два періоди, коли оптовики закуповують пальне про запас: це середина грудня і середина квітня, тобто перед святами, – пояснив Геннадій Рябцев. – Крім того, вони нині поповнюють запаси через планову зупинку наших великих постачальників Мозирського НПЗ (Білорусь). Як і раніше, незрозуміла ситуація з поставками російського пального, що додатково впливає на ціни".

Артем Куюн зазначив, що як на оптовому, так і на роздрібному ринку скрапленого газу за тиждень помітних змін не було. Запаси ресурсу нині явно перевищують приріст поставок, що може говорити про скорочення споживання в країні і не дозволяє рости цінам в роздробі.

"Середня вартість скрапленого газу в гурті за останній тиждень знизилася на 100 грн/ т, до 24 840 грн/т", – говорить Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Експерти прогнозують, що середні роздрібні ціни на бензин і ДП на цьому тижні збережуться. Але відзначають, що потенціал для подорожчання вже формується через зростання оптових цін.

"Зростання в опті буде тривати, його підстьобне підвищення цін на нафту з 63 до 67 доларів за барель. Але в квітні ціна бензину вище 30 грн/л не буде. Зате в травні, коли припиниться дія меморандуму між трейдерами і Кабміном про обмеження цін, можливе подорожчання пального приблизно на 1 грн/л вже на травневі свята", – прогнозує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що після "ралі" з цінами минулого тижня ситуація стабілізувалася в опті, настала черга роздробу.

"На жаль, ясності з поставками пального з імпорту не додається, і це підвищує нервозність, перш за все йдеться про дизпальне. Тим більше, що активізувалися залізничні перевезення, потрібен дизель для тепловозів. Думаю, буде корекція цін на ДП в мережах-дискаунтерів у бік збільшення", – підсумував Сергій Куюн.

Артем Куюн також говорить, що до кінця тижня ціни на газ не зміняться, але до травня очікує їхнє підвищення.

"Трейдери відзначають, що в залишках знаходиться велике кількість автогазу, яка стримує потенційне зростання ціни в роздробі, – аналізує експерт. – Але нагадаю, що поставки йдуть недостатньо, тому в травні український ринок може зіткнутися з гострим дефіцитом ресурсу через припинення відвантажень "Роснефти" і ремонтів на ряді заводів-постачальників. Це призведе до зростання цін".

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