Нервозность на рынке. Почему бензину и дизтопливу грозит новый рост цен

В мае прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении стоимости горючего

В Украине снова начало дорожать автомобильное горючее. По словам экспертов, средние розничные цены на бензин и дизтопливо на текущей неделе еще сохранятся, но уже ближе к длинным майским выходным они могут пойти в рост, ведь повышение оптовых цен формирует потенциал для подорожания.

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Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует:

"Рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. Но в апреле цены бензина выше 30 грн/л не будет. Зато в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, возможно подорожание топлива примерно на 1 грн/л уже на майские праздники".

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Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что после "ралли" с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настал черед розницы:

"К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтерах в сторону роста".

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн тоже говорит, что до конца недели цены на газ не изменятся, но к маю ожидает их повышения:

"Трейдеры отмечают, что в остатках находится крупное количество автогаза, которое сдерживает потенциальный рост цены в рознице. Но напомню, что поставки идут недостаточно, поэтому в мае украинский рынок может столкнуться с острым дефицитом ресурса из-за прекращения отгрузок "Роснефти" и ремонтов на ряде заводов-поставщиков. Это приведет к росту цен".

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинцам грозит дефицит дизеля и автогаза.

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