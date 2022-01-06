Деякі українки отримають на 25% більшу пенсію: хто може розраховувати на щедрі виплати

Гроші за пізніший вихід на пенсію почали компенсувати жінкам з жовтня 2011 року

Розмір доплати залежить від суми пенсії, нарахованої за віком / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінки, які вийдуть на пенсію у 2022 році, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.

Хто може одержати?

Уряд запровадив надбавку до пенсії як компенсацію за збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років.

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Гроші за пізніший вихід на пенсію почали компенсувати жінкам із жовтня 2011 року.

Розмір доплати залежить від суми пенсії, нарахованої за віком. Доплату у розмірі 2,5% було призначено за кожні шість місяців "простроченого" виходу на пенсію.

Зазначимо, що 25% доплати отримали жінки 1961 року народження, які вийшли на пенсію у 2021 році у 60 років.

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Перехідний період на новий пенсійний вік для жінок закінчився минулого року. Відповідно і доплата більше не зростатиме. Тоді було запроваджено компенсацію у розмірі 9% від нарахованої пенсії для жінок 1962 року народження, які вийдуть на пенсію у 2022 році.

Отже, якщо жінці нарахували 3000 гривень пенсії, то з доплатою вона щомісяця отримуватиме 3270 гривень.

Але розмір компенсації прив'язаний не до моменту виходу на пенсію, а до року народження жінки. Тобто українці, яка народилася у грудні 1961 року, яка звернулася за пенсією у січні 2022 року, призначать доплату до пенсії у розмірі 25%, а не 9%.

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Як дізнатися онлайн про трудовий стаж?

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоби подати інформацію про трудовий стаж. Тепер це можна дізнатися онлайн.

Необхідно:

заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких буде додано до звернення;

перевірити (заповнити) загальні дані – для застрахованої особи визначаються автоматично та не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення та подальшу перевірку наявності особи у Реєстрі застрахованих осіб (РСО) та наявності трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою;

додати скан-копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;

підписати звернення КЕП та надіслати його до органу ПФУ.

Пізніше на веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися про актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані у ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що влада назвала причини, з яких українців можуть позбавляти пенсійних виплат,

Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.