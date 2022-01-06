Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022 🎄 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Некоторые украинки получат на 25% большую пенсию: кто может рассчитывать на щедрые выплаты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 января, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года
Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту
Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

Кто может получить?

Правительство ввело прибавку к пенсии, как компенсацию за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.

Реклама

Деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года.

Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту. Доплата в размере 2,5% была назначена за каждые шесть месяцев "просроченного" выхода на пенсию.

Отметим, что 25% доплаты получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в 2021 году в 60 лет.

Реклама

Переходный период на новый пенсионный возраст для женщин закончилось в прошлом году. Соответственно и доплата больше не будет расти. Тогда была введена компенсация в размере 9% от начисленной пенсии для женщин 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году.

Таким образом, если женщине начислили 3000 гривен пенсии, то с доплатой она ежемесячно будет получать 3270 гривен.

Но, размер компенсации привязан не к моменту выхода на пенсию, а к году рождения женщины. То есть, украинке, родившейся в декабре 1961 года, обратившейся за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9%.

Реклама

Как узнать онлайн о трудовом стаже?

Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн.

Необходимо:

  • заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;
  • проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;
  • добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;
  • подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что власти назвали причины, по которым украинцев могут лишать пенсионных выплат,

Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,48
29,55
28,00
19,23
30,50
30,00
29,00
18,37
31,48
30,98
29,59
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять