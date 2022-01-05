Буде більше грошей? Як народжуваність впливає на пенсії

Останнім часом в Україні кажуть, що у країні дедалі менше народжується дітей, а збільшується кількість пенсіонерів. Через це у недалекій перспективі може зрости навантаження на Пенсійний фонд, а пенсії виплачувати стане проблематично.
Екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю "Фактам" пояснив, чи справді демографічна ситуація України впливає на пенсії.
Політик пояснив, що нині в Україні єдиний соціальний внесок сплачують трохи більше ніж 12 млн осіб. А в країні 24 млн. людей працездатного віку.
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За його словами, в Україні:
- 3 млн людина звільнено від сплати ЄСВ згідно з чинним законодавством;
- 2 млн. людина є безробітними;
- 3 млн людина виїхали за кордон, де працюють на постійній основі;
- 3-5 млн людина працюють у тіні.
Рева пояснив, що покращення демографічної ситуації суттєво не вплине на збільшення кількості платників єдиного соціального внеску.
"Уявимо, що в Україні замість 24 млн осіб працездатного віку стало 100 мільйонів. Що це змінить для Пенсійного фонду, якщо ЄСВ знову ж таки платитимуть ті самі 12 млн громадян? Як збільшення народжуваності допоможе покращити стан пенсійного забезпечення в Україні? Відповідь більше ніж очевидний – ніяк", – сказав він.
Кому підвищили пенсії?
З 1 січня в Україні перерахували пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
Кому збільшили мінімальні виплати:
- тим, хто отримав І групу інвалідності – до 6000 грн;
- тим, хто отримав ІІ групу інвалідності – до 4800 грн;
- тим, хто отримав ІІІ групу інвалідності – до 3700 грн.
Також у січні підвищили пенсії та 9% жінок, які народилися до 1962 року. Загалом упродовж 2022 року в Україні очікується 12 підвищень виплат пенсіонерам. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4533 грн.
Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2022 року для деяких українців збільшать пенсійні виплати. Зроблять перерахунок пенсій на початку 2022 року лише трьом категоріям українців.
Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.