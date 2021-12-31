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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деяких українців позбавлять пенсії: хто ризикує залишитись без соцдопомоги

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
31 грудня, 06:30
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Виплата пенсії може бути припинена не лише у разі смерті пенсіонера
Пенсіонери можуть залишитись без грошей
Пенсіонери можуть залишитись без грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада назвала причини, через які українців можуть позбавляти пенсійних виплат, а також розповіли, як потім їх відновити.

Про це повідомили у ПФУ.

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Так, відповідно до статті 49 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" виплату пенсії може призупинити з наступних причин:

  • у разі смерті пенсіонера;
  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять суперечливі відомості;
  • у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв'язку протягом 6 місяців поспіль;
  • у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

Є й інші обставини, через які можна втратити пенсію. Наприклад, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника.

А також:

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  • невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;
  • працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Як дізнатися онлайн про трудовий стаж?

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоби подати інформацію про трудовий стаж. Тепер це можна дізнатися онлайн.

Необхідно:

  • заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких буде додано до звернення;
  • перевірити (заповнити) загальні дані – для застрахованої особи визначаються автоматично та не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення та подальшу перевірку наявності особи в Реєстрі застрахованих осіб (РСО) та наявності трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою;
  • додати скан-копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;
  • підписати звернення КЕП та надіслати його до органу ПФУ.

Пізніше на веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися про актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані у ПФУ.

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Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2022 року для деяких українців збільшать пенсійні виплати. Зроблять перерахунок пенсій на початку 2022 року лише трьом категоріям українців.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.

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