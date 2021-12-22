Двом категоріям українців підвищать пенсії: хто може отримати надбавку з 1 січня

З 1 січня 2022 року пенсійні виплати збільшаться і для деяких жінок

Підвищення стосуватиметься ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року двом категоріям українців підвищать пенсії. А саме підвищення торкнеться постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і для жінок, які народилися до 1962 року.

Якими будуть підвищені пенсії?

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, матимуть змогу отримати збільшений розмір пенсійних виплат. Відомо, що розмір пенсії буде розраховуватися, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня (6500 гривень).

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Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які мають І групу інвалідності, становитиме не менше 14 600 гривень. Люди, які мають другу групу інвалідності, отримуватимуть щонайменше 9500 гривень. А особи з третьою групою отримають щонайменше сім тисяч гривень.

Також із 1 січня 2022 року пенсійні виплати на 9% збільшаться і для жінок, які з'явилися на світ до 1962 року. У Пенсійному фонді України розповіли, які роки зараховуються українкам при виході на пенсійний вік.

Для виплат пенсій українським жінкам враховується період офіційної роботи та строк виховання дітей. Крім того, нараховується і за відпустку з народження дітей та вагітності.

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Хто може лишитися без пенсії?

Деякі українці можуть позбутися частини пенсії, якщо у них змінилися обставини, наприклад, влаштувалися на роботу і не повідомили про це Пенсійний фонд. Тоді відбулася переплата і гроші відрахують.

Якщо українець працевлаштувався, то для нього не передбачено доплат за понаднормовий страховий стаж або перерахунок розміру виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Також скасовується і надбавка у розмірі 150 грн, якщо на утриманні є дитина до 18 років.

Більше того, виплата пенсії взагалі має припинитися, якщо одержувач працевлаштувався за фахом після того, як пішов на заслужений відпочинок за вислугу років.

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Раніше ми повідомляли, що українкам, які народилися з квітня по грудень 1961 року, проведуть збільшення до пенсії. Йдеться про жінок, яким виповнюється 60 років і які мають необхідний страховий стаж.

Нагадаємо, що у 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а й про індексацію виплат.