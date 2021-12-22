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Двум категориям украинцев повысят пенсии: кто может получить надбавку с 1 января

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 06:30
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С 1 января 2022 года пенсионные выплаты увеличатся и для некоторых женщин
Повышение коснется ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Повышение коснется ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года двум категориям украинцев повысят пенсии. А именно, повышение коснется пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и для женщин, которые родились до 1962 года.

Какими будут повышенные пенсии?

С 1 января украинцы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смогут получить увеличенный размер пенсионных выплат. Известно, что размер пенсии будет рассчитываться, исходя из пятикратного размера минималки на 1 января (6500 гривен).

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Так, с начала следующего года пенсионные выплаты для людей, которые имеют I группу инвалидности, составит не менее 14 600 гривен. Люди, которые имеют вторую группу инвалидности, будут получать не менее 9500 гривен. А лица с третьей группой получат не менее семи тысяч гривен.

Также с 1 января 2022 года пенсионные выплаты на 9% увеличатся и для женщин, которые появились на свет до 1962 году. В Пенсионном фонде Украины рассказали о том, какие годы зачисляются украинкам при выходе на пенсионный возраст.

Для выплат пенсий украинским женщинам учитывается период официальной работы и срок воспитания детей. Кроме того, начисляется и по отпуску по рождению детей и беременности.

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Кто может остаться без пенсии?

Некоторые украинцы могут лишиться части пенсии, если у них изменились обстоятельства, например устроились на работу и не уведомили об этом Пенсионный фонд. Тогда произошла переплата, и деньги отчислят.

Если украинец трудоустроился, то для него не предусмотрены доплаты за сверхурочный страховой стаж или перерасчет размера выплат в связи с повышение прожиточного минимума. Также отменяется и надбавка в размере 150 грн, если на содержании есть ребенок до 18 лет.

Больше того, выплата пенсии вообще должна прекратиться, если получатель трудоустоился по специальности после того, как ушел на заслуженный покой за выслугу лет.

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Ранее мы сообщали, что украинкам, которые родились с апреля по декабрь 1961 года полагается прибавка к пенсии. Речь идет о женщинах, которым исполняется 60 лет и у которых есть необходимый страховой стаж.

Напомним, что в 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

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