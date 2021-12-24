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Нижче за прожитковий мінімум: які пенсії отримає більшість українців у 2022 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 06:00
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У 2022 році дефіцит Пенсійного фонду досягне 200,6 млрд грн, що відобразиться на доходах пенсіонерів
Уряд зараз розробляє накопичувальну систему пенсій, але вона не покращить фінансовий стан нинішніх пенсіонерів.
Уряд зараз розробляє накопичувальну систему пенсій, але вона не покращить фінансовий стан нинішніх пенсіонерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє "На пенсії".

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На думку експертів, у 2022 році дефіцит Пенсійного фонду сягне 200,6 млрд грн, що вплине на доходи пенсіонерів.

Причинами вважають:

  • відсутність детінізації зарплат;
  • відмова підвищувати мінімальну зарплату до рівня її реальної позначки;
  • складну ситуацію в економіці.

Уряд наразі розробляє накопичувальну систему пенсій, але вона не покращить фінансовий стан нинішніх пенсіонерів, оскільки торкнеться майбутніх пенсіонерів. А сьогоднішні 11 млн українців залишатимуться за межею бідності.

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Отже, мінімальна пенсія до липня 2022 року буде на рівні 1934 грн, у липні збільшиться до 2027 грн, а у грудні – 2093 грн.

Судячи з цифр, українцям за рік додадуть лише 159 грн. Це при тому, що згідно з розрахунками Мінсоцполітики, пенсіонеру на базові потреби на місяць потрібно 3692 грн.

Як дізнатися онлайн про трудовий стаж?

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоби подати інформацію про трудовий стаж. Тепер це можна дізнатися онлайн.

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Необхідно:

  • заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких буде додано до звернення;
  • перевірити (заповнити) загальні дані – для застрахованої особи визначаються автоматично та не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення та подальшу перевірку наявності особи у Реєстрі застрахованих осіб (РСО) та наявності трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою;
  • додати скан-копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;
  • підписати звернення КЕП та надіслати його до органу ПФУ.

Пізніше, на веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися про актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані у ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники одержують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

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