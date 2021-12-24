Ниже прожиточного минимума: какие пенсии получит большинство украинцев в 2022 году

В 2022 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 200,6 млрд грн, что отобразится на доходах пенсионеров

Правительство сейчас разрабатывает накопительную систему пенсий, но она не улучшит финансовое состояние нынешних пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает "На пенсии".

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По мнению экспертов, в 2022 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 200,6 млрд грн, что отобразится на доходах пенсионеров.

Причинами считают:

отсутствие детенизации зарплат;

отказ повышать минимальную зарплату до уровня ее реальной отметки;

сложную ситуацию в экономике.

Правительство сейчас разрабатывает накопительную систему пенсий, но она не улучшит финансовое состояние нынешних пенсионеров, так как коснется будущих пенсионеров. А сегодняшние 11 млн украинцев будут оставаться за чертой бедности.

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Таким образом, минимальная пенсия до июля 2022 года будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – 2093 грн.

Судя по цифрам, украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. Это при том, что согласно рассчетам Минсоцполитики, пенсионеру на самые базовые потребности в месяц нужно 3692 грн.

Как узнать онлайн о трудовом стаже?

Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн.

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Необходимо:

заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;

проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;

добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;

подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен.

Напомним, что в Польше, куда ежегодно тысячи украинцев едут на заработки, пенсии выше, чем в Украине, в пара раз. Если наши соотечественники получают минимально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.