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Ниже прожиточного минимума: какие пенсии получит большинство украинцев в 2022 году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 06:00
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В 2022 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 200,6 млрд грн, что отобразится на доходах пенсионеров
Правительство сейчас разрабатывает накопительную систему пенсий, но она не улучшит финансовое состояние нынешних пенсионеров
Правительство сейчас разрабатывает накопительную систему пенсий, но она не улучшит финансовое состояние нынешних пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает "На пенсии".

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По мнению экспертов, в 2022 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 200,6 млрд грн, что отобразится на доходах пенсионеров.

Причинами считают:

  • отсутствие детенизации зарплат;
  • отказ повышать минимальную зарплату до уровня ее реальной отметки;
  • сложную ситуацию в экономике.

Правительство сейчас разрабатывает накопительную систему пенсий, но она не улучшит финансовое состояние нынешних пенсионеров, так как коснется будущих пенсионеров. А сегодняшние 11 млн украинцев будут оставаться за чертой бедности.

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Таким образом, минимальная пенсия до июля 2022 года будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – 2093 грн.

Судя по цифрам, украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. Это при том, что согласно рассчетам Минсоцполитики, пенсионеру на самые базовые потребности в месяц нужно 3692 грн.

Как узнать онлайн о трудовом стаже?

Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн.

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Необходимо:

  • заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;
  • проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;
  • добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;
  • подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен.

Напомним, что в Польше, куда ежегодно тысячи украинцев едут на заработки, пенсии выше, чем в Украине, в пара раз. Если наши соотечественники получают минимально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

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