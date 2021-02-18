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Нафта пробила ціну в 65 доларів – останній раз таке траплялося до пандемії

18 лютого, 09:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сильні морози в США стали "ідеальним штормом" для ринку чорного золота

Світові ціни на нафту продовжують рости після досягнення максимумів за 13 місяців. Вартість бареля Brent вперше з січня 2020 року перевищила 65 доларів за барель. Отже, котирування на цьому тижні вже точно повернулися до рівня, який останній раз спостерігалося до пандемії коронавірусу.

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За даними Investing, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла позначки в 65 доларів близько четвертої години ранку за київським часом. Станом на 8:50 вартість відкотилася до 64,89 долара за барель – на 0,55 долара (0,85%) більше, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 61,55 долара за барель, що на 0,41 долара (0,67%) вище рівня попередньої сесії.

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Як зазначають аналітики Bloomberg, причиною зростання цін на нафту стали сильні морози в США. Вони викликали перебої в електропостачанні, що в свою чергу зупинило роботу ряду великих нафтопереробних підприємств. В результаті обсяг видобутку нафти в Штатах впав на 40%, а попит при цьому не знизилася.

"Морози в США – це "ідеальний шторм" для нафтового ринку, але, ймовірно, не єдиний каталізатор підйому цін до нинішніх максимумів. Підтримку ринку також надає обмеження видобутку Саудівською Аравією і швидке скорочення запасів енергоносіїв в США", – додав економіст Oversea-Chinese Banking Хоуї Лі.

Нагадаємо, через подорожчання нафти вже злетіли ціни на бензин і автогаз в Україні. І, за словами експертів, заправки продовжать збільшувати цінники.

Втім, крім подорожчання енергоносіїв, зростання цін на нафту викликає також і підйом інших сировинних ринків, наприклад, зерна і металів. Цей фактор грає на руку Україні, адже ми продаємо за кордон в основному саме такі товари.

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ціни нафта Brent WTI барель

Джерело: Сьогодні

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