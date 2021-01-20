Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай

Саудівська Аравія за підсумками 2020 року поставила в Китай більше нафти, ніж Росія. Річні поставки саудитів у Китай склали 84,92 млн тонн, на 1,9% більше, ніж у 2019 році. Поставки в Китай з Росії – 83,57 млн тонн, на 7,6% більше, ніж в 2019 році.

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Такі дані китайського уряду наводить Reuters.

Навесні 2020 року Китай, скориставшись цінами на нафту, що впали через пандемію, максимально наростив імпорт і вийшов на рекордні обсяги купівлі російської нафти Urals. Але вже до вересня Саудівська Аравія обігнала Росію з постачання Пекіну.

Восени-2020 Саудівська Аравія різко знизила ціни, що дозволило їй вийти на перше місце. Конкуренція між Росією і Саудівською Аравією на ринку нафтопродуктів на тлі укладення угоди про рекордне скорочення видобутку ОПЕК+ тільки посилилася.

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На третьому місці з поставок нафти в КНР опинився Ірак. За 2020 рік експорт нафти з Іраку до Китаю зріс на 16,1%, до 60,12 млн тонн. Цьому сприяли санкції США стосовно Ірану та Венесуели, які практично зупинили поставки нафти з цих країн до Китаю.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як подорожчання нафти змінить ціни на бензин в Україні.

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