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Нафта дорожчає. Як це змінить ціни на бензин в Україні

12 січня, 09:18

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Український ринок дизеля не реагує на глобальні тенденції

Різке підвищення світових цін на нафту призведе до зростання вартості автомобільного пального в Україні до кінця січня. Якщо в жовтні барель коштував 37 доларів, в грудні понад 45, то в січні злетів до 55 доларів. Зростання цін на бензин вже почалося, а ось дизелю поки нічого не загрожує.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли експерти ринку пального Геннадій Рябцев і Сергій Куюн.

"Бензини вже подорожчали в опті на 3-4%, дизпаливо поки немає. ДП на ринку достатньо, тому ціна не нього залишиться стабільною. А ось бензини чекає невелике зростання, в середньому не більше 20 коп./л і не у всіх мережах. Але за умови, що гривня не дешевшатиме, інакше пальне подорожчає набагато швидше", – говорить Рябцев.

Куюн говорить про формування потенціалу зростання цін в роздробі на 1,5 грн/л. Причина – підвищення оптових цін. За його словами, роздрібні ціни може "прорвати" в будь-який момент, причому зростання очікується не менше, ніж на 1 грн/л.

Читайте також: Україну "залили" білоруським бензином: підсумки 2020 року

Але ймовірність такого зростання цього тижня експерт оцінює, як невисоку: в Україні локдаун, споживання пального невелике, а запасів його на ринку достатньо.

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Детально тому, як і чому змінилися ціни на АЗС, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі "Ринок пального: куди підуть ціни в новому році".

Раніше також повідомлялося, що Верховна Рада може змінити ціни на пальне в Україні, переглянувши акцизний збір. Цей збір стягується з бензину, дизельного пального і скрапленого автомобільного газу. І нинішня спроба парламентарів зробити привізне пальне дорожче – не перша. Детальніше дивіться в сюжеті:

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ціни нафта бензин паливо АЗС ціна на нафту ціни на бензин Сергій Куюн Геннадій Рябцев

Джерело: Сьогодні

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