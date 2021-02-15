Ціни на нафту підскочили до нового максимуму за 13 місяців

Світові ціни на нафту після невеликого падіння на тлі прогнозів МЕА знову повернулися до помітного зростання. За підсумками тижня Brent подорожчала на 5,2%, WTI – на 4,6%. А зараз вартість бареля Brent перевищує 63 долари, чого не відбувалося з січня 2020 року, тобто в останні 13 місяців.

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За даними Investing, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:20 за київським часом склала 63,37 долара за барель – на 0,94 долара (1,51%) більше, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 60,67 долара за барель, що на 1,20 долара (2,02%) вище рівня попередньої сесії.

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Нафта дорожчає, тому що інвестори сподіваються на спад пандемії коронавірусу та затвердження нових економічних заходів підтримки в США. Все це має сприяти зростанню попиту на нафту.

"Все більше країн і регіонів послаблюють карантинні заходи, тому що вакцинація допомагає стримати поширення коронавірусу", – зазначила стратег DailyFX Маргарет Янг, цитує S&P Global Platts.

За її словами, ситуація з пандемією, а також запропонований демократами в США пакет бюджетних стимулів "підсилили надії на рефляцію і сприяли зростанню ринків акцій, нафти і промислових металів".

Нагадаємо, через зростання цін на нафту в Україні дорожчає бензин, розповіли опитані сайтом "Сьогодні" експерти. Також подорожчання не обійшло стороною і автогаз:

Відео: Сьогодні

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