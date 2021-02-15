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Ціни на нафту підскочили до нового максимуму за 13 місяців

15 лютого, 09:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Еталонні марки Brent і WTI помітно подорожчали за останній тиждень

Світові ціни на нафту після невеликого падіння на тлі прогнозів МЕА знову повернулися до помітного зростання. За підсумками тижня Brent подорожчала на 5,2%, WTI – на 4,6%. А зараз вартість бареля Brent перевищує 63 долари, чого не відбувалося з січня 2020 року, тобто в останні 13 місяців.

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За даними Investing, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:20 за київським часом склала 63,37 долара за барель – на 0,94 долара (1,51%) більше, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 60,67 долара за барель, що на 1,20 долара (2,02%) вище рівня попередньої сесії.

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Нафта дорожчає, тому що інвестори сподіваються на спад пандемії коронавірусу та затвердження нових економічних заходів підтримки в США. Все це має сприяти зростанню попиту на нафту.

"Все більше країн і регіонів послаблюють карантинні заходи, тому що вакцинація допомагає стримати поширення коронавірусу", – зазначила стратег DailyFX Маргарет Янг, цитує S&P Global Platts.

За її словами, ситуація з пандемією, а також запропонований демократами в США пакет бюджетних стимулів "підсилили надії на рефляцію і сприяли зростанню ринків акцій, нафти і промислових металів".

Нагадаємо, через зростання цін на нафту в Україні дорожчає бензин, розповіли опитані сайтом "Сьогодні" експерти. Також подорожчання не обійшло стороною і автогаз:

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нафта ціна на нафту Brent WTI ф'ючерси

Джерело: Інтерфакс

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