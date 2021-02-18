Нефть пробила цену в 65 долларов – последний раз такое случалось до пандемии

Мировые цены на нефть продолжают расти после достижения максимумов за 13 месяцев. Стоимость барреля Brent впервые с января 2020 года превысила 65 долларов за баррель. Таким образом, котировки на этой неделе уже точно вернулись к уровню, который последний раз наблюдался до пандемии коронавируса.

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По данным Investing, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла отметки в 65 долларов около четырех часов утра по киевскому времени. По состоянию на 08:50 стоимость откатилась к 64,89 доллара за баррель – на 0,55 доллара (0,85%) больше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 61,55 доллара за баррель, что на 0,41 доллара (0,67%) выше уровня предыдущей сессии.

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Как отмечают аналитики Bloomberg, причиной роста цен на нефть стали сильные морозы в США. Они вызвали перебои в электроснабжении, что в свою очередь остановило работу ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий. В итоге объем добычи нефти в Штатах упал на 40%, а спрос при этом не снизилось.

"Морозы в США – это "идеальный шторм" для нефтяного рынка, но, вероятно, не единственный катализатор подъема цен к нынешним максимумам. Поддержку рынку также оказывает ограничение добычи Саудовской Аравией и быстрое сокращение запасов энергоносителей в США", – добавил экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли.

Напомним, из-за подорожания нефти уже взлетели цены на бензин и автогаз в Украине. И, по словам экспертов, заправки продолжат увеличивать ценники.

Впрочем, кроме подорожания энергоносителей, рост цен на нефть вызывает также и подъем других сырьевых рынков, например, зерна и металлов. Этот фактор играет на руку Украине, ведь мы продаем за границу в основном именно такие товары.

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