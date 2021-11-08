Не лише вакцинація: коли українці зможуть згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19

Сертифікат про одужання від коронавірусу та результати ПЛР-тесту стануть доступними у застосунку "Дія" вже цього тижня.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телеканалу "1+1".
За словами міністра, протягом 90 днів, всі хто вилікувався від COVID-19 зможуть згенерувати у застосунку відповідний сертифікат.
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Однак зазначив, що остаточні деталі ще узгоджуються з МОЗ та додав, що для цього сертифікату потрібно аби лікар вніс необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров’я.
"Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат буде діяти 80 днів", – пояснив Федоров.
Нові функції в "Дія"
Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні повністю змінюють "філософію прописки" і скоро паперовий додаток до ID-картки стане непотрібним.
Скасувати хочуть і старий штамп у паспорті, замість цього державу буде цікавити лише ваше фактичне місце проживання.
Для цього потрібно заповнити заявку, яку можна знайти у розділі "зміна місця проживання".
А після цього власник житла має підтвердити її й дозволити зареєструватися в житлі.
"Сьогодні" також писали, хто має право перевіряти сертифікати про вакцинацію.
Та повідомляли, кого можуть звільнити з цього понеділка за відсутність довідки про вакцинацію.