Не лише вакцинація: коли українці зможуть згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, коли українці почнуть користуватися сертифікатами про одужання від COVID-19

Коли українцям стануть доступні довідки про одужання від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сертифікат про одужання від коронавірусу та результати ПЛР-тесту стануть доступними у застосунку "Дія" вже цього тижня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телеканалу "1+1".

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За словами міністра, протягом 90 днів, всі хто вилікувався від COVID-19 зможуть згенерувати у застосунку відповідний сертифікат.

Однак зазначив, що остаточні деталі ще узгоджуються з МОЗ та додав, що для цього сертифікату потрібно аби лікар вніс необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров’я.

"Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат буде діяти 80 днів", – пояснив Федоров.

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Нові функції в "Дія"

Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні повністю змінюють "філософію прописки" і скоро паперовий додаток до ID-картки стане непотрібним.

Скасувати хочуть і старий штамп у паспорті, замість цього державу буде цікавити лише ваше фактичне місце проживання.

Для цього потрібно заповнити заявку, яку можна знайти у розділі "зміна місця проживання".

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А після цього власник житла має підтвердити її й дозволити зареєструватися в житлі.

"Сьогодні" також писали, хто має право перевіряти сертифікати про вакцинацію.

Та повідомляли, кого можуть звільнити з цього понеділка за відсутність довідки про вакцинацію.