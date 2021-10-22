Принудительная вакцинация или вынужденные меры? Законно ли увольнять за отказ от прививки

Юрист рассказала, какие законы разрешают увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса

Законно ли увольнять сотрудников без прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце сентября 2021 в Украине ввели обязательную вакцинацию для сотрудников различных сфер и разрешили увольнять невакцинированных работников.

Не делать прививки и при этом не попасть под риск сокращения можно только при наличии противопоказаний для вакцинации.

Реклама

Как пишет "Новое время" освобождать от работы и не платить зарплату сотрудникам, которые отказываются делать прививки, позволяет недавно принятый Министерством здравоохранения Приказ №2153, который вступает в силу с 1 ноября.

"Первыми, кого коснутся изменения, являются работники центральных и местных органов исполнительной власти, учебных заведений и научных учреждений. Исключение в отстранении составляет лишь медицинское противопоказания работника к этой прививке", – говорит юрист Валерия Беспалая.

Является ли данный приказ законным?

По словам юристов, легитимность этого приказа подтверждает 46 статья Трудового кодекса, а 7 статья Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения даже обязывает работодателя увольнять в таких случаях работника на основаниях, предусмотренных законодательством.

Реклама

Эти основания предусмотрены законом о защите населения от инфекционных болезней, а также утвержденным Кабмином положением о Министерстве здравоохранения.

"Они уполномочивают Министерство утверждать такой перечень профессий и, таким образом, вводить обязательную вакцинацию против новых инфекционных болезней. Более того, это разрешается применять к любым работникам, "деятельность которых может привести к заражению этих сотрудников и распространению ими инфекционных болезней", а следовательно не исключаем, что перечень профессий может быть расширен", – объясняет адвокат.

Однако существуют большое количество людей, которые выступают против таких мер и все равно отказываются прививаться.

Реклама

Указ МОЗ, еще не вступил в законную силу, а его уже обжалуют в Окружном административном суде Киева и сейчас решается вопрос об открытии производства.

По словам Безпалой, очень трудно спрогнозировать дальнейшее рассмотрение этой жалобы.

Выгодно ли вакцинировать сотрудников?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что украинским предпринимателям выгоднее вакцинировать коллектив и продолжать работу, чем закрыться на период карантина.

По словам эксперта, такие меры позволят избежать массового увольнения, поддержать экономику и удержаться на плаву.

"Сегодня" также писали, насколько мощно новая волна ударит по малому и среднему бизнесу.

А также рассказывали, будут ли обслуживать банки невакцинированных граждан.