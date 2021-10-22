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Принудительная вакцинация или вынужденные меры? Законно ли увольнять за отказ от прививки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 октября, 16:01
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Юрист рассказала, какие законы разрешают увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса
Законно ли увольнять сотрудников без прививок от коронавируса
Законно ли увольнять сотрудников без прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце сентября 2021 в Украине ввели обязательную вакцинацию для сотрудников различных сфер и разрешили увольнять невакцинированных работников.

Не делать прививки и при этом не попасть под риск сокращения можно только при наличии противопоказаний для вакцинации.

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Как пишет "Новое время" освобождать от работы и не платить зарплату сотрудникам, которые отказываются делать прививки, позволяет недавно принятый Министерством здравоохранения Приказ №2153, который вступает в силу с 1 ноября.

"Первыми, кого коснутся изменения, являются работники центральных и местных органов исполнительной власти, учебных заведений и научных учреждений. Исключение в отстранении составляет лишь медицинское противопоказания работника к этой прививке", – говорит юрист Валерия Беспалая.

Является ли данный приказ законным?

По словам юристов, легитимность этого приказа подтверждает 46 статья Трудового кодекса, а 7 статья Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения даже обязывает работодателя увольнять в таких случаях работника на основаниях, предусмотренных законодательством.

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Эти основания предусмотрены законом о защите населения от инфекционных болезней, а также утвержденным Кабмином положением о Министерстве здравоохранения.

"Они уполномочивают Министерство утверждать такой перечень профессий и, таким образом, вводить обязательную вакцинацию против новых инфекционных болезней. Более того, это разрешается применять к любым работникам, "деятельность которых может привести к заражению этих сотрудников и распространению ими инфекционных болезней", а следовательно не исключаем, что перечень профессий может быть расширен", – объясняет адвокат.

Однако существуют большое количество людей, которые выступают против таких мер и все равно отказываются прививаться.

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Указ МОЗ, еще не вступил в законную силу, а его уже обжалуют в Окружном административном суде Киева и сейчас решается вопрос об открытии производства.

По словам Безпалой, очень трудно спрогнозировать дальнейшее рассмотрение этой жалобы.

Выгодно ли вакцинировать сотрудников?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что украинским предпринимателям выгоднее вакцинировать коллектив и продолжать работу, чем закрыться на период карантина.

По словам эксперта, такие меры позволят избежать массового увольнения, поддержать экономику и удержаться на плаву.

"Сегодня" также писали, насколько мощно новая волна ударит по малому и среднему бизнесу.

А также рассказывали, будут ли обслуживать банки невакцинированных граждан.

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