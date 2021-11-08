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Не только вакцинация: когда украинцы смогут сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID-19

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 ноября, 12:30
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В Министерстве цифровой трансформации рассказали, когда украинцы начнут пользоваться сертификатами о выздоровлении от COVID-19
Когда украинцам станут доступны справки о выздоровлении от COVID-19
Когда украинцам станут доступны справки о выздоровлении от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификат о выздоровлении от коронавируса и результаты ПЦР-теста станут доступны в приложении "Дія" уже на этой неделе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "1+1".

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По словам министра, в течение 90 дней все вылечившиеся от COVID-19 смогут сгенерировать в приложении соответствующий сертификат.

Однако отметил, что окончательные детали еще согласовываются с Минздравом и добавил, что для этого сертификата нужно, чтобы доктор внес необходимую информацию в электронную систему здравоохранения.

"Если доктор внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дія" видит эту информацию. На основе этого формирует COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", – объяснил Федоров.

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Новые функции в "Дії"

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине полностью меняют "философию прописки" и скоро бумажное приложение к ID-карте станет ненужным.

Отменить хотят и старый штамп в паспорте, вместо этого государство будет интересовать только ваше фактическое место жительства.

Для этого нужно заполнить заявку, которую можно найти в разделе "смена места жительства".

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А после этого владелец жилья должен подтвердить его и разрешить зарегистрироваться в жилье.

"Сегодня" также писали, кто вправе проверять сертификаты о вакцинации.

И сообщали, кого могут уволить с этого понедельника за отсутствие справки о вакцинации.

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