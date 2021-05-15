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"Нафтогаз" паралізований – наглядової ради компанії більше немає

15 травня, 11:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

НАК "Нафтогаз України" поки що не може приймати рішення – необхідно призначити новий склад наглядової ради

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

Наглядова ради НАК "Нафтогаз України", яка 30 квітня подала у відставку, офіційно завершила свої повноваження, повідомили в компанії.

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"Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року", – йдеться у заяві прес-служби.

Йдеться про п'ятьох з шести членах наглядової ради: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Люді ван дер Хейден, Юлії Ковалів і Наталії Бойко.

Шостий член правління, громадянин США Роберт Бенш був призначений представником держави в 2020 році і перепризначений в кінці квітня поточного року

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На цьому тлі наглядова рада лишилася без кворуму для прийняття нових рішень. Для цього необхідно призначити її новий склад.

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Нагадаємо, визнавши незадовільною діяльність "Нафтогаз України" в 2020 році, Кабмін звільнив главу правління НАК Андрія Коболєва.

Також про звільнення з компанії повідомив Вадим Гламаздін, який останніми роками займався лобіюванням санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" (Nord Stream 2).

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