Вся наглядова рада "Нафтогазу" подала у відставку (оновлено)

Після відставки Коболєва з поста глави компанії, через дві неділі підуть і члени наглядової ради

Після рішення Кабміну звільнити главу правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, вся наглядова рада компанії також добровільно йде у відставку. Її повноваження закінчаться через два тижні.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні всі члени наглядової̈ ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової̈ ради", – йдеться у повідомленні НАКу .

Відповідно до корпоративних процедур, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування компанії.

"Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", – заявили члени наглядової ради.

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Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня, додала пресслужба "Нафтогазу".

Раніше про відставку наглядової ради повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Представниками держави в наглядовій раді НАК були екс-заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів, екс-заступник міністра енергетики Наталія Бойко і Роберт Бенш (колишній керівник британських і канадських компаній, що працюють в енергетичному секторі України). Незалежні члени – Клер Споттісвуд (в 1993-1998 роках очолювала Регуляторний орган Великої Британії з питань газопостачання), Бруно Лескуа (колишній топ Electricite de France) і Людо Ван дер Хейден (співзасновник інституту (INSEAD) з навчання корпоративного управління). Всіх їх звільнили 28 квітня, і одразу ж обрали знову як членів наглядової ради, однак, згідно з розпорядженням N370-р, з 30 квітня.

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Нагадаємо, Європейський Союз, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про стурбованість у зв'язку зі звільненням Коболєва.

Держдепартамент США також висловив стурбованість через звільнення Коболєва. Прес-секретар відомства Нед Прайс зазначив, що кадрові перестановки "ускладнюють зусилля з реформі енергетичного сектору і поліпшення інвестиційного клімату" країни.

У Держдепі також прокоментували призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу" У Вашингтоні вказали на важливість прозорості та поваги до корпоративного управління в прийнятті рішень про призначення керівників в енергетичному секторі України.