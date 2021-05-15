"Нафтогаз" парализован – набсовета компании больше нет

НАК "Нафтогаз Украины" пока что не может принимать решения – необходимо назначить новый состав наблюдательного совета

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Наблюдательный совета НАК "Нафтогаз Украины", который 30 апреля подал в отставку, официально завершил свои полномочия, сообщили в компании.

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"Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", – гласит заявление пресс-службы.

Речь идет о пяти из шести членах набсовета: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люде ван дер Хейден, Юлии Ковалив и Натальи Бойко.

Шестой член правления, гражданин США Роберт Бенш был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен в конце апреля текущего года

На этом фоне наблюдательный совет лишился кворума для принятия новых решений. Для этого необходимо назначить нового состава.

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Напомним, признав неудовлетворительной деятельность "Нафтогаз Украины" в 2020 году, Кабмин уволил главу правления НАК Андрея Коболева.

Также о своем увольнении из компании сообщил Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2).