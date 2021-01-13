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На скільки зростуть ціни на початку 2021 року – економісти дали прогноз

13 січня, 14:59

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

На рівень інфляції вплине підвищення мінімальної зарплати, каже Олег Пендзин

Перший квартал 2021 року очікується складним для українців. Головна причина – січневий локдаун. Сайт "Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників у країні на I квартал 2021 року.

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Опитані журналістами експерти представили свої варіанти розвитку подій. Вони розійшлися в прогнозах про те, як зростуть ціни в I кварталі: розкид вдвічі – від 2,5 до 5% за три місяці.

Всі називають одні й ті ж головні причини: підвищення з 1 січня мінімальної зарплати до 6000 грн, зростання комунальних тарифів і цін на газ, збільшення вартості імпорту та сезонне подорожчання продуктів. Але оцінюють їхній вплив на інфляцію по-різному.

Найбільш песимістичний глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський: він вважає, що ціни зростуть на 5%.

Віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців та підприємців Віктор Скаршевський нагадав, що в бюджет закладено інфляцію 7,3% (грудень 2021 року до грудня 2020 року), але в I кварталі ціни зростуть не більш як на 2,5%.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що на зростання цін вплине підвищення мінімальної зарплати:

"Ці гроші підуть на споживчий ринок, попит зросте, а з ним і ціни. Тому 3% інфляції – це ще оптимістично".

А от керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин упевнений, що через локдаун і неясні строки закінчення карантину українці, навпаки, будуть заощаджувати. Тому, попри подорожчання комуналки і продуктів, слабкий попит стане стримуючим чинником для зростання цін. І не дозволить їм піднятися більш як на 3,5% за квартал.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Що буде із зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у першому кварталі 2021 року".

Кабмін обіцяє: 2021 року зарплати українців зростуть. У кого і на скільки – дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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інфляція подорожчання квартал цінники Олег Пендзин

Джерело: Сьогодні

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