Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у першому кварталі 2021 року

Перший квартал 2021 року очікується складним для українців. Головна причина – січневий локдаун. І хоча січень на сленгу економістів – місяць "сонний", але якщо спиш цілодобово – на життя заробити важко.

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Сайт "Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показниківу країні на I квартал 2021 року. Свій варіант розвитку подій представили голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віцепрезидент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський. Наші експерти дають своє бачення в цифрах, ми виводимо середню.

Інфляція за I квартал

Експерти розійшлися в прогнозах про те, як зростуть ціни в I кварталі: розкид вдвічі – від 2,5 до 5% за три місяці. Всі називають ті самі головні причини: підвищення з 1 січня мінімальної зарплати до 6000 грн, зростання комунальних тарифів і цін на газ, збільшення вартості імпорту та сезонне подорожчання продуктів. Але оцінюють їхній вплив на інфляцію по-різному.

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Найбільш песимістичний Андрій Забловський: він вважає, що ціни виростуть на 5%. Віктор Скаршевський нагадав, що в бюджет закладено інфляцію 7,3% (грудень 2021 року до грудня 2020 року), але в I кварталі ціни виростуть не більше ніж на 2,5%.

Олег Пендзин каже, що на зростання цін вплине підвищення мінімальної зарплати:

"Ці гроші підуть на споживчий ринок, попит виросте, а з ним і ціни. Тому 3% інфляції – це ще оптимістично ".

А ось Андрій Шевчишин впевнений, що через локдаун і неясні терміни закінчення карантину українці, навпаки, будуть економити. Тому, незважаючи на подорожчання комуналки і харчів, слабкий попит стане стримувачем для зростання цін. І не дасть їм піднятися більш ніж на 3,5% за квартал.

Середня зарплата на кінець кварталу

Розрахунки трьох експертів того, якою буде середня зарплата за березень, майже однакові: близько 13 000 грн. Головним драйвером зростання стане підвищення з 1 січня на 20% мінімальної зарплати, що спричинить перерахунок окладів за тарифною сіткою в держсекторі.

Лише Андрій Забловський знову дав песимістичні прогнози: не вище 12 450 грн в березні – це трохи більше, ніж у листопаді 2020 року (було 11 987 грн).

"Збільшення середньомісячної зарплати пов'язане насамперед зі зростанням соціальних виплат з боку держави, – пояснив Андрій Забловський. – Стримувальними факторами зростання зарплат у корпоративному секторі залишається високий рівень безробіття, зростання боргів з зарплати і невизначена ситуація щодо розвитку економіки в 2021 році".

Курс гривні до долара

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А от стосовно того, яким буде до кінця березня курс гривні, аналітики фактично одностайні: у межах 28,5-29 грн / долар.

"Ніяких фундаментальних причин для різкої девальвації або зміцнення обмінного курсу немає, – впевнений Віктор Скаршевський. – Як і в 2020 році, будемо спостерігати валютні гойдалки. Наприклад, грудневий сплеск витрат держбюджету може призвести до посилення девальваційних процесів у січні 2021 року з поступовим зміцненням гривні до кінця I кварталу. Якщо не буде ніяких внутрішніх і зовнішніх шоків, обмінний курс у березні буде 28-28,5 грн / дол.".

Андрій Шевчишин додав: протягом I кварталу все залежатиме від того, з яким курсом країна увійде в локдаун і як довго він триватиме. У цей період експерт очікує стабільну ситуацію на ринку через низьку ділову активність. Але після виходу з локдауну відкладений попит дасться взнаки, тиск на гривню збільшиться, вона почне дешевшати, опустившись до рівня 29 грн / долар.

Державний борг

Не очікують експерти істотної зміни держборгу. Це, нагадаємо, зовнішній + внутрішній + гарантований державою борг.

"Держборг у I кварталі становитиме 2,45-2,48 трлн грн на кінець періоду, – прогнозує Андрій Забловський. – На загальну динаміку впливатимуть виплати за зовнішнім і внутрішнім держборгом (близько 4,7 млрд доларів) і нові запозичення уряду на внутрішньому і зовнішньому ринку".

А ось запозичень особливо чекати не доводиться, впевнений Олег Пендзин. Передовсім від МВФ, зокрема і через те, що наша влада зволікає з виконанням записаних у меморандумі з Фондом домовленостей, переважно щодо боротьби з корупцією. Тому держборг залишиться в нинішніх обсягах.

Віктор Скаршевський і Андрій Шевчишин впевнені: без кредитів обійтися не вдасться. Не буде грошей від МВФ – влада візьме в борг у приватних інвесторів, випустивши цінні папери – ОВДП. Причому під високі відсотки – вище 12% річних, що приверне нерезидентів.

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Тому Скаршевський вважає, що держборг перевищить 2,5 трлн грн (+100 млрд грн до нинішнього), а Шевчишин – що він навіть зменшиться на 100 млрд грн. Причина – боргів Україна віддасть більше, ніж набере нових позик.

Вартість бензину

Експерти очікують, що бензин подорожчає не набагато. Їхні прогнози вклалися в діапазон 25-26 грн / л. Найпесимістичніший Олег Пендзин: за його оцінкою, пальне подорожчає на 3-4%, або +1 грн / л до нинішньої ціни (25 грн / л звичайного, а не преміального бензину марки А-95).

"Ціна на нафту опиняться в діапазоні 40-60 дол. / барель за марку Brent, – говорить Андрій Шевчишин. – Її коливання і курс долара будуть визначальними факторами впливу на динаміку цін пального. Тим часом у період локдауну і зимових місяців попит на автомобільне пальне знижується, тому сильних коливань цін не очікуємо".

Газ: середня ціна імпорту

Наші аналітики вважають, що газ залишиться досить дешевим: близько 200 доларів за 1000 куб. м. Хоча зараз його вартість в Європі приблизно на 25% вище – до 250 доларів.

Олег Пендзин пояснив: зростання цін на газ у січні компенсується їхньою стабільністю в лютому і зниженням у березні. У підсумку й вийде 200 доларів, плюс-мінус.

І Шевчишин, і Забловський очікують, що в березні ціна на газ буде ще нижче – 190 доларів. Пропозицій на євроринку, враховуючи постачання із США, буде досить, а зима не має бути холодною через глобальне потепління.

Безробіття за методикою МОП

Нагадаємо, методика обчислення Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 року), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в Центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.

Всі експерти говорять про те, що кількість "вільних рук" в I кварталі додасться і перевищить 10%. За останніми даними Держстату, без роботи в Україні 9,5% працездатного населення.

"З огляду на локдаун на початку року, збережеться високий рівень безробіття як наслідок несприятливої економічної ситуації і збільшення кількості банкрутств", – пояснив Андрій Забловський.

На зростання безробіття може вплинути можливе посилення карантину – все залежатиме від ступеня жорсткості обмежувальних заходів і тривалості карантину.

"У III кварталі 2020 року безробіття становило 9,5% (на все працездатне населення) – рекордний показник за 10 років. З огляду на сезонність і те, що в IV кварталі безробіття зазвичай збільшується на 1-1,5%, а в I кварталі наступного року залишається на тому самому рівні, можна припустити, що будемо мати до 10,5% безробітних", – підсумував Віктор Скаршевський.

Точність прогнозів

Точність експертних прогнозів на IV квартал 2020 року виявилась нижчою, ніж у III кварталі (було 72% попадання). Найточнішим вийшов прогноз курсу долара – відхилення всього 2%. Щодо безробіття та держборгу відхилення становило 5%. Щодо зарплат, цін на бензин і газ – 6%. Найнижчим виявився відсоток попадання щодо рівня інфляції – відхилення 15% (враховуючи очікувану інфляцію в грудні близько 1%). У підсумку точність прогнозу на IV квартал 2020 року ми оцінили в 60%.

Кабмін обіцяє: у 2021 році зарплати українців виростуть. У кого і на скільки – дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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