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Кутя подорожчала: скільки заплатимо за традиційне частування на Різдво

6 січня, 09:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найдорожчий інгредієнт – волоські горіхи

Вже сьогодні українські господині будуть готувати страви на Святвечір. При цьому різдвяна кутя в Україні в 2021 році стала на 15% дорожчою, ніж в 2020-му. Йдеться про рецепт, в якому за основу йде пшениця. У таку кутю додають родзинки, волоські горіхи, мед і мак.

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Як підрахували журналісти "Сьогодні", півтора кілограма класичної куті на Святий вечір обійдуться не в 84 гривні, як в минулому році, а вже в 96,35 гривень:

  • пшениця буде коштувати 9,6 грн;
  • мед – 17,25 грн;
  • родзинки – 13,2 грн;
  • мак – 17,55 грн;
  • волоські горіхи – 38,75 грн.

Тобто подорожчання становить більше 12 гривень.

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також дізнавайтеся три рецепта куті від шеф-кухарів – традиційні варіанти все частіше замінюють екзотичними.

Відео: Сьогодні

А для тих, хто любить звичні варіанти, ми підготували добірку рецептів приготування класичної куті.

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Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

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Джерело: Сьогодні

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