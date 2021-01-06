Кутя подорожчала: скільки заплатимо за традиційне частування на Різдво

Вже сьогодні українські господині будуть готувати страви на Святвечір. При цьому різдвяна кутя в Україні в 2021 році стала на 15% дорожчою, ніж в 2020-му. Йдеться про рецепт, в якому за основу йде пшениця. У таку кутю додають родзинки, волоські горіхи, мед і мак.
Як підрахували журналісти "Сьогодні", півтора кілограма класичної куті на Святий вечір обійдуться не в 84 гривні, як в минулому році, а вже в 96,35 гривень:
- пшениця буде коштувати 9,6 грн;
- мед – 17,25 грн;
- родзинки – 13,2 грн;
- мак – 17,55 грн;
- волоські горіхи – 38,75 грн.
Тобто подорожчання становить більше 12 гривень.
також дізнавайтеся три рецепта куті від шеф-кухарів – традиційні варіанти все частіше замінюють екзотичними.
А для тих, хто любить звичні варіанти, ми підготували добірку рецептів приготування класичної куті.
Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021
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