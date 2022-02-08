На порталі "Дія" з'явиться новий розділ "Безбар'єрність" – для кого він

Перша леді країни оголосила про створення ще одного розділу в додатку держпослуг "Дія"

Перша Леді оголосила про запуск нового розділу / Фото: Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

У березні на державному порталі "Дія" з'явиться новий розділ – "Безбар'єрність". Він спрямований на те, щоб спростити процес комунікації з державою для літніх людей, осіб з інвалідністю та усіх тих, кому важко було отримати державні послуги.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на Diia Summit.

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Там буде доступно викладено інфомацію про те, як отримати певні послуги і документи, та як діяти у різних складних життєвих ситуаціях.

"Так "Дія" стане ще дієвішою. У громадян стане більше свободи дій, а в державі стане менше перешкод та бар'єрів", – сказала Зеленська.

За словами першої леді, розробка "Дія. Безбар'єрність" триває за участі Мінцифри та ГО "Безбар'єрність" за підтримки ПРООН.

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Доповнюється....