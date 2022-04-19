МВФ прогнозує зниження ВВП України у 2022 році

Розповідаємо, як війна вплине на економіку України у найближчому майбутньому

Що буде далі з економікою України – прогноз МВФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Міжнародному валютному фонді очікують падіння української економіки за підсумками 2022 року на приблизно 35%.

Про це сказано в оновленому Світовому економічному огляді МВФ, опублікованому у вівторок, 19 квітня.

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"І навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року", – сказано в документі.

МВФ згоден з даними, представлені в дослідженні Наталії Новта і Євгенії Пугачової, що вийшло в 2021 році, "Макроекономічні витрати конфлікту" про найбільш серйозні конфлікти.

Експерти стверджували, що навіть через десять років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижчою через падіння особистого споживання майже на 25%.

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Також конфлікт із конфліктом пов'язаний різкий спад офіційної торгівлі: експорт, за оцінками, знижується на 58%, а імпорт – на 34% через десять років після початку війни.

Бойові дії часто також викликають значний відтік біженців до сусідніх нерозвинених країн у короткостроковій перспективі та відносно невеликий, але дуже стійкий відтік біженців до розвинених країн у довгостроковій перспективі.

Загалом через Росію та її війну в Україні МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі у 2022 році з 4,2% до 3,6%, а в наступному – з 3,8% до 3,6%, і збільшив очікування інфляції: у розвинених країнах цього року – з 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються – з 5,9% до 8,7%.

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ВВП України у 2021 році

За даними Держстату, у третьому кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 2,7%.

При цьому економіка країни показувала нижчі результати, ніж прогнозувалося. Наприклад, Кабмін очікував, що річне зростання буде на рівні понад 4%, НБУ – 3,8%, МВФ – 4%.

У результаті НБУ погіршив прогноз до 3%, а МВФ це зробив двічі (з 4% до 3,5%, а згодом — до 3,2%).

Раніше ми розбиралися, як працюватиме економіка України після війни з РФ, і писали, що у Росії вже почалося "економічне диво" – аркуш звичайного паперу тепер коштує більше, ніж акція Ощадбанку.