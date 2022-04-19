Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

МВФ прогнозує зниження ВВП України у 2022 році

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 17:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як війна вплине на економіку України у найближчому майбутньому
Що буде далі з економікою України – прогноз МВФ
Що буде далі з економікою України – прогноз МВФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Міжнародному валютному фонді очікують падіння української економіки за підсумками 2022 року на приблизно 35%.

Про це сказано в оновленому Світовому економічному огляді МВФ, опублікованому у вівторок, 19 квітня.

Реклама

"І навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року", – сказано в документі.

МВФ згоден з даними, представлені в дослідженні Наталії Новта і Євгенії Пугачової, що вийшло в 2021 році, "Макроекономічні витрати конфлікту" про найбільш серйозні конфлікти.

Експерти стверджували, що навіть через десять років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижчою через падіння особистого споживання майже на 25%.

Реклама

Також конфлікт із конфліктом пов'язаний різкий спад офіційної торгівлі: експорт, за оцінками, знижується на 58%, а імпорт – на 34% через десять років після початку війни.

Бойові дії часто також викликають значний відтік біженців до сусідніх нерозвинених країн у короткостроковій перспективі та відносно невеликий, але дуже стійкий відтік біженців до розвинених країн у довгостроковій перспективі.

Загалом через Росію та її війну в Україні МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі у 2022 році з 4,2% до 3,6%, а в наступному – з 3,8% до 3,6%, і збільшив очікування інфляції: у розвинених країнах цього року – з 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються – з 5,9% до 8,7%.

Реклама

ВВП України у 2021 році

За даними Держстату, у третьому кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 2,7%.

При цьому економіка країни показувала нижчі результати, ніж прогнозувалося. Наприклад, Кабмін очікував, що річне зростання буде на рівні понад 4%, НБУ – 3,8%, МВФ – 4%.

У результаті НБУ погіршив прогноз до 3%, а МВФ це зробив двічі (з 4% до 3,5%, а згодом — до 3,2%).

Раніше ми розбиралися, як працюватиме економіка України після війни з РФ, і писали, що у Росії вже почалося "економічне диво" – аркуш звичайного паперу тепер коштує більше, ніж акція Ощадбанку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти