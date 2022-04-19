МВФ прогнозирует снижение ВВП Украины в 2022 году

Рассказываем, как война повлияет на экономику Украину в ближайшем будущем

Что будет дальше с экономикой Украины - прогноз МВФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Международном валютном фонде ожидают падение украинской экономики по итогам 2022 года на, примерно, 35%.

Об этом сказано в обновленном Всемирном экономическом обзоре МВФ, который был опубликован во вторник, 19 апреля.

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"И даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", – сказано в документе.

МВФ согласен с данными, представленные в вышедшем в 2021 году исследовании Наталии Новта и Евгении Пугачевой "Макроэкономические издержки конфликта" о наиболее серьезных конфликтах.

Эксперты утверждали, что даже спустя десять лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

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Также конфликт связан с резким спадом официальной торговли: экспорт, по оценкам, падает на 58%, а импорт – на 34% через десять лет после начала войны.

Боевыве действия часто также вызывают значительный отток беженцев в соседние неразвитые страны в краткосрочной перспективе и относительно небольшой, но очень устойчивый отток беженцев в развитые страны в долгосрочной перспективе.

В целом из-за России и ее войны в Украине МВФ снизил прогноз роста ВВП в мире в 2022 году с 4,2% до 3,6%, а в следующем – с 3,8% до 3,6%, и увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году – с 3,9% до 5,7%, в развивающихся – с 5,9% до 8,7%.

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ВВП Украины в 2021 году

По данным Гостата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 2,7%.

При этом экономика страны показывала более низкие результаты, чем прогнозировалось. Например, Кабмин ожидал, что годовой рост будет на уровне более 4%, НБУ — 3,8%, МВФ — 4%.

В итоге НБУ ухудшил прогноз до 3%, а МВФ это сделал дважды (с 4% до 3,5%, а затем — до 3,2%).

Ранее мы разбирались, как будет работать экономика Украины после войны с РФ, и писали, что в России уже началось "экономическое чудо" – лист обычной бумаги теперь стоит больше, чем акция Сбербанка.