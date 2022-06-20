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Можна викинути в смітник: росіяни обурені змінами на деяких АЗС

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 17:02
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Розповідаємо, що коїться на заправках країни-агресора, і чому тамтешні водії обурені
Що відбувається на деяких АЗС в РФ
Що відбувається на деяких АЗС в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки російські окупанти обстрілюють українські НПЗ та нафтобази, поглиблюючи цим бензинову кризу в Україні, у них самих в Росії виникають проблеми на АЗС.

На спеціалізованому сайті enkorr розповіли, від чого відмовляються заправки в деяких містах РФ.

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Гроші не повернуть

У кількох мережах АЗС у Хабаровську більше не діятимуть картки лояльності. При цьому офіційно ніхто населення РФ не повідомляв про такі зміни. На самих заправках касири кажуть, що директива надійшла просто з Москви, але жодної додаткової інформації вони не мають. Деякі джерела кажуть, що причина у нестабільності на ринку.

Водночас водіїв більше обурив факт, що їхні накопичені бали вже знецінили у кілька разів. Як розповів один чоловік, він нічого не має проти закриття програми. Бо, за його словами, бізнесмени мають на це право. Однак вони обіцяли, що до 1 липня ще буде можливість використати накопичене.

"У мене накопичилося 28 тис. балів – на них зовсім недавно я міг би взяти умовний телевізор. Нині ситуація інша. Для порівняння: чотирилітрова пляшка оливи раніше обходилася у 3 тис. балів, а тепер у 25 тис. Про зміну розцінок не попереджали, просто поставили перед фактом", – поскаржився клієнт.

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РФ в окупованому Херсоні блокує кораблі

Як ми розповідали раніше, флот агресора блокує в порту Херсона іноземні кораблі, а саме 14 суден під різними прапорами, і не дає їм залишити місто.

У Херсонському морському порту, крім суден, що постійно базуються в місті, були 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі, а також 5 комерційних суден, що перебували на ремонті на судноремонтних підприємствах.

Водночас росіяни не дають торгувати зерном і вивозити його за кордон. Та попри це Україні вдалося прорвати зернову блокаду і вивезти кукурудзу в іспанський порт.

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"Сьогодні" також писали, як Україна повинна боротися з крадіжкою зерна окупантами, і кому агресор намагається його продати.

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