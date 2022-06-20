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Росіяни знову атакували НПЗ: що буде з бензином і до чого готуватися водіям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 13:57
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Розповідаємо, що відбувається з бензином на тлі нових обстрілів російським агресором нафтопереробних заводів та нафтобаз в Україні
Що буде з пальним в Україні
Що буде з пальним в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 червня, російські окупанти випустили залп ракет по нафтопереробному заводу у Кременчуці. У той же день сталися обстріли градами Шебелинського ГПЗ, а також міні НПЗ в селі Губиниха. Такі обстріли раніше і стали одною з причин дефіциту пального в Україні.

Що відбувається з бензином зараз, і що робити під час кризи водіям? Про це розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Треба будувати нові НПЗ?

За словами Куюна, із тих заводів, що обстріляли цими вихідними, працюючий був лише один – у селі Губиниха, Новомосковського району на Дніпропетровщині. Крім того, за інформацією експерта, росіяни обстріляли ще й непрацюючий Лисичанський НПЗ. Так, це була велика атака росіян на інфраструктуру постачання нафтопродуктів.

Куюн каже, що прогнозувати, коли в країні з'явиться пальне за таких обставин неможливо. Під час воєнного стану дуже важко щось гарантувати.

"Ворог нищить виробництва, нафтобази, транспортні шляхи. На тому ж "мініку" в Губинисі виробляли бензин в досить непоганих обсягах, як для регіонального масштабу. Тепер ці ресурси треба чимось замістити, а з імпортом бензину маємо складнощі", – зауважив експерт.

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Він додав, що відновлювати ці та інші НПЗ по Україні, будувати міні НПЗ немає сенсу, адже окупанти руйнують абсолютно всі потужності без жодної логіки.

"Російські ракети долітають до Львова з Франківськом не гірше за Кременчук із Києвом. Який сенс їх відновлювати в таких умовах?", – зазначив Куюн.

Що робити водіям

Постачання пального з-за кордону в Україну поступово зростає. Наприклад, майже немає черг уже за автогазом, а деякі АЗС зменшують на нього ціни. Куюн сподівається, що незабаром ситуація покращиться і з дизелем, а згодом і бензином. Хоча і чіткі прогнози робити важко, оскільки крім бойових дій в Україні є і різні перешкоди в Європі, звідки везуться ресурси.

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"Що може зробити кожен? Економити пальне. Чим більше відкривається заправок з пальним, тим більше машин на дорогах. Тому зростання постачання не дуже й помітно. Нема пального – сиди вдома. Головне, що воно є у військових, муніципалітетів, бізнесу, на них тримається країна", – пояснив Куюн.

За його словами, якщо водії без особливих потреб зменшать споживання пального це, як мінімум, дозволить отримати ресурс тим, кому воно дійсно потрібне. А як максимум, це дозволить державі створити запас та зменшити імпорт.

Коли ситуація покращиться

Як розповідав раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, ситуація з дефіцитом пального стабілізується ближче до осені, коли Києву вдасться укласти довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Нові угоди з країнами ЄС спрямовані на спрощення процедур митного та прикордонного контролю.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне уже не буде. Він зазначив, що коли вартість пального зростає у всьому світі і коштує умовно 2 євро, то в Україні один євро бути не може ніяк.

"Сьогодні" також писали про те, хто затримує постачання бензину до України, і що відбувається з пальним у сусідній Польщі.

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