РФ в окупованому Херсоні заблокувала 14 кораблів: хто потрапив до блокади окупантів

Флот Росії блокує в порту Херсона іноземні кораблі і не дає їм залишити місто

У Херосні через РФ простоюють 14 судів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти крім того, що крадуть українське зерно, ще й блокують в окупованому Херсоні 14 суден під прапорами різних країн

Як пише моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, усі судна прибули до порту за 1-2 дні до початку великої війни між РФ та Україною.

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Зазначається, що в Херсонському морському порту, крім суден, що постійно базуються в Херсоні, знаходилися 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі, а також 5 комерційних суден, що знаходилися на ремонті на судноремонтних підприємствах.

Так, в окупованому місті зараз пришвартовано одразу 7 турецьких кораблів:

вантажне судно Kuruoglu-3;

рузове судно Tuzla;

вантажне судно із Ferahnaz;

судно Steel Cougar;

Rhine River;

вантажне судно Abubakar;

вантажне судно Alfa Orionis

Окрім них є ще й інші судна, а саме:

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балкер Amadore (Мальта);

балкер Rek Noble (власник Єгипту, судно під прапором Панами);

вантажне судно Sea Lord (Маршаллові острови/Беліз);

вантажне судно Slavutich-15 (Україна);

Вантажне судно Selim (Україна/Танзанія);

Вантажне судно Sabrina (Чорногорія/Ліберія);

Вантажне судно Berill (Україна).

Маршрут для вивезення зерна

Раніше Україні вдалося вивезти українське зерно до Литви, звідки воно також поїде в інші країни по морю.

Пшеницю везли потягом в обхід Білорусі через Польщу. Ешелон прибув до литовського міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда.

"Сьогодні" вже писали, як Україні вдалося прорвати зернову блокаду, і кому РФ намагається продати вкрадене в Україні зерно.