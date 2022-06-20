РФ в окупованому Херсоні заблокувала 14 кораблів: хто потрапив до блокади окупантів

Російські окупанти крім того, що крадуть українське зерно, ще й блокують в окупованому Херсоні 14 суден під прапорами різних країн
Як пише моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, усі судна прибули до порту за 1-2 дні до початку великої війни між РФ та Україною.
Зазначається, що в Херсонському морському порту, крім суден, що постійно базуються в Херсоні, знаходилися 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі, а також 5 комерційних суден, що знаходилися на ремонті на судноремонтних підприємствах.
Так, в окупованому місті зараз пришвартовано одразу 7 турецьких кораблів:
- вантажне судно Kuruoglu-3;
- рузове судно Tuzla;
- вантажне судно із Ferahnaz;
- судно Steel Cougar;
- Rhine River;
- вантажне судно Abubakar;
- вантажне судно Alfa Orionis
Окрім них є ще й інші судна, а саме:
- балкер Amadore (Мальта);
- балкер Rek Noble (власник Єгипту, судно під прапором Панами);
- вантажне судно Sea Lord (Маршаллові острови/Беліз);
- вантажне судно Slavutich-15 (Україна);
- Вантажне судно Selim (Україна/Танзанія);
- Вантажне судно Sabrina (Чорногорія/Ліберія);
- Вантажне судно Berill (Україна).
Маршрут для вивезення зерна
Раніше Україні вдалося вивезти українське зерно до Литви, звідки воно також поїде в інші країни по морю.
Пшеницю везли потягом в обхід Білорусі через Польщу. Ешелон прибув до литовського міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда.
"Сьогодні" вже писали, як Україні вдалося прорвати зернову блокаду, і кому РФ намагається продати вкрадене в Україні зерно.