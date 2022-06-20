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Можно выбросить в мусорку: россияне возмущены изменениями на некоторых АЗС

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 17:02
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Рассказываем, что происходит на заправках страны-агрессора, и почему тамошние водители возмущены
Что происходит на некоторых АЗС в РФ
Что происходит на некоторых АЗС в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока российские оккупанты обстреливают украинские НПЗ и нефтебазы, усугубляя этим бензиновый кризис в Украине, у них самих в России возникают проблемы на АЗС.

На специализированном сайте enkorr рассказали, от чего отказываются заправки в некоторых городах РФ.

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Деньги не вернут

В нескольких сетях АЗС в Хабаровске больше не будут действовать карты лояльности. При этом официально никто населению РФ не сообщал о таких изменениях. На самих заправках кассиры говорят, что директива поступила прямо из Москвы, но никакой дополнительной информации у них нет. Некоторые источники говорят, что причина в нестабильности на рынке.

В то же время водителей больше возмутил факт, что их накопленные баллы уже обесценили в несколько раз. Как рассказал один мужчина, он ничего не имеет против закрытия программы. Потому что, по его словам, бизнесмены имеют на это право. Однако они обещали, что до 1 июля еще будет возможность использовать накопленное.

"У меня накопилось 28 тыс. баллов – на них совсем недавно я мог бы взять условный телевизор. Сейчас ситуация другая. Для сравнения: четырехлитровая бутылка масла раньше обходилась в 3 тыс. баллов, а теперь в 25 тыс. Об изменении расценок не предупреждали, просто поставили перед фактом", – пожаловался клиент.

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РФ в оккупированном Херсоне блокирует корабли

Как мы говорили ранее, флот агрессора блокирует в порту Херсона иностранные корабли, а именно 14 судов под разными флагами, и не дает им покинуть город.

В Херсонском морском порту, кроме постоянно базирующихся в городе судов, были 9 коммерческих судов, принимавших украинские экспортные грузы, а также 5 коммерческих судов, находившихся на ремонте на судоремонтных предприятиях.

В то же время, россияне не дают торговать зерном и вывозить его за границу. Но несмотря на это, Украине удалось прорвать зерновую блокаду и увезти кукурузу в испанский порт.

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"Сегодня" также писали, как Украина должна бороться с воровством зерна оккупантами, и кому агрессор пытается его продать.

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