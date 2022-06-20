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Россияне снова атаковали НПЗ: что будет с бензином и к чему готовиться водителям

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 13:57
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Рассказываем, что происходит с бензином на фоне новых обстрелов российским агрессором нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз в Украине
Что будет с топливом в Украине
Что будет с топливом в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 июня, российские оккупанты выпустили залп ракет по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. В этот же день произошли обстрелы градами Шебелинского ГПЗ, а также мини НПЗ в селе Губиниха. Такие обстрелы раньше и стали одной из причин дефицита топлива в Украине.

Что происходит с бензином сейчас и что делать во время кризиса водителям? Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Нужно ли строить новые НПЗ?

По словам Куюна, из тех заводов, которые обстреляли в эти выходные, работающий был только один – в селе Губиниха, Новомосковского района на Днепропетровщине. Кроме того, по информации эксперта, россияне обстреляли еще неработающий Лисичанский НПЗ. Так, это была большая атака россиян на инфраструктуру снабжения нефтепродуктами.

Куюн говорит, что прогнозировать, когда в стране появится топливо при таких обстоятельствах невозможно. Во время военного положения очень трудно что-либо гарантировать.

"Враг уничтожает производства, нефтебазы, транспортные пути. На том же "минике" в Губинихе производили бензин в достаточно неплохих объемах, как для регионального масштаба. Теперь эти ресурсы надо чем-то заместить, а с импортом бензина имеем сложности", – заметил эксперт.

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Он добавил, что восстанавливать эти и другие НПЗ по Украине, строить мини НПЗ нет смысла, ведь оккуапнты разрушают абсолютно все мощности без всякой логики.

"Российские ракеты долетают до Львова с Франковском не хуже Кременчуга с Киевом. Какой смысл их восстанавливать в таких условиях?", – отметил Куюн.

Что делать водителям

Поставка топлива из-за границы в Украину постепенно растет. К примеру, почти нет очередей уже за автогазом, а некоторые АЗС уменьшают на него цены. Куюн надеется, что вскоре ситуация улучшится и с дизелем, а затем и бензином. Хотя и четкие прогнозы делать тяжело, поскольку кроме боевых действий в Украине есть и разные препятствия в Европе, откуда везутся ресурсы

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"Что может сделать каждый? Экономить топливо. Чем больше открывается заправок с топливом, тем больше машин на дорогах. Поэтому рост поставок не очень и заметен. Нет топлива – сиди дома. Главное, что оно есть у военных, муниципалитетов, бизнеса, на них держится страна", – объяснил Куюн.

По его словам, если водители без особых потребностей снизят потребление топлива это, как минимум, позволит получить ресурс тем, кому оно действительно нужно. А как максимум, это позволит государству создать запас и снизить импорт.

Когда ситуация улучшится

Как рассказывал ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить долгосрочные контракты с иностранными поставщиками

Новые соглашения со странами ЕС направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на топливо уже не будет. Он отметил, что когда стоимость топлива растет по всему миру и стоит условно 2 евро, то в Украине один евро быть не может никак.

"Сегодня" также писали о том, кто задерживает поставки бензина в Украину, и что происходит с топливом в соседней Польше.

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