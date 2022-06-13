Блокаду прорвано: як українське зерно прибуло в іспанський порт

Розповідаємо, що означає для Іспанії відкриття нового морського маршруту

Українське зерно пришвартувалося у порту Іспанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна змогла частково прорвати зернову блокаду і перша партія кукурудзи прибула до Іспанії морським шляхом.

Про це повідомляє CNN.

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Судно Alppila пришвартувалося 13 червня в порту Ла-Корунья з 18 тисяч тонн кукурудзи на борту. Вантаж везли через Балтійське море, що фактично означає відкриття нового маршруту для обходу блокади українських портів.

Проте масовий експорт зерна все ще неможливий, оскільки вивозити пшеницю та інші злаки виходить лише суходолом.

Як везли кукурудзу?

Спочатку зернові доставили з України вантажівками до Польщі і вже там завантажили на корабель у порту Свиноуйсьце на Балтійському морі.

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Щорічно через Іспанію проходить 400 тис. т української кукурудзи, що становить 40% від загального імпорту в 1 млн т. на виробництво кормів для тварин.

Після початку війни Іспанія не могла отримувати поставки українського зерна звичним шляхом, а везти їх суходолом через всю Європу це надто довго та затратно.

Тож нове відкриття шляху через Балтійське море розблокувало для Іспанії можливість закуповувати українське зерно.

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"Це лише невелика кількість кукурудзи, але вона відновлює можливість імпортувати з України", – заявили журналістам у групі виробників кормів для тварин Agafac.

Маршрут для вивезення зерна

Раніше вдалося вивезти українське зерно до Литви, звідки він також поїде в інші країни по морю.

Пшеницю везли потягом в обхід Білорусі через Польщу. Ешелон прибув до литовського міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда.

"Сьогодні" раніше писали, як Україна має боротися з крадіжкою нашого зерна окупантами і розповідали, кому РФ намагається його продати.