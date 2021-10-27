Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Можна вічно дивитися на три речі": Україна почала видобувати газ із нової свердловини

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 11:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Понад 300 тис. кубометрів газу за добу: "Нафтогаз" почав використовувати нову українську свердловину
Нова українська свердловина почала працювати
Нова українська свердловина почала працювати / Фото: Колаж: Сьогодні

За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті.

Реклама

"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", – пише "Нафтогаз" і додає відео.

Що таке дебіт свердловини?

Дебітом свердловини у газовій та нафтовій промисловості називають об’єм речовини, який виходить на поверхню за певний час з джерела видобутку.

Реклама

Видобуток нафти в Україні

19 жовтня голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна має неабиякий потенціал у нафтовидобувній сфері.

За словами Вітренка, він хоче значно наростити обсяги видобутку нафти всередині країни та на максимум використати цей потенціал.

Раніше ми писали, що Україна планує від’єднатись від російської енергосистеми та повністю синхронізуватись з європейською вже до 2023 року.

Реклама

А також повідомляли про заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав про важливість збереження транзиту російського газу через українську територію.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Хочу знати!
Опитування
Ціни за рік зросли
А у жовтні як було?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Опитування
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти