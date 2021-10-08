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Когда Украина отсоединится от российской энергосистемы и синхронизируется с ЕС – срок

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 12:43
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Рассчитываться с РФ буду отсоединением от их энергосистемы: Галущенко про сроки синхронизации с ЕС
Когда Украина отсоединится от энергосистемы РФ
Когда Украина отсоединится от энергосистемы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре Украина присоединится к европейской энергетической системе, синхронизация с энергосистемой ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде 8 октября.

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По словам Галущенко, пока это является одним из главных проектов для украинской энергетики.

"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики ", – сказал глава министерства.

Он также сообщил, что этой зимой Украина должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, а к концу 2022 войти в параллельную работу с европейской энергосистемой.

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Так Галущенко ответил на вопрос одного из депутатов Верховной Рады о том, чем министерство будет рассчитываться с Россией.

"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", – заявил чиновник.

Путин о транзите через Украину

6 октября во время совещания президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно увеличивать объемы транзита газа через Украину.

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Кроме этого глава Кремля заявил, что в этом году Россия перевыполнит свои транзитные обязательства перед Украиной.

В Европе тем временем бушует газовый кризис, однако после скандальных заявлений Путина цены на голубое топливо резко кнулись вниз.

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