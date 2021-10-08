Когда Украина отсоединится от российской энергосистемы и синхронизируется с ЕС – срок

Вскоре Украина присоединится к европейской энергетической системе, синхронизация с энергосистемой ENTSO-E запланирована на 2023 год.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде 8 октября.
По словам Галущенко, пока это является одним из главных проектов для украинской энергетики.
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"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики ", – сказал глава министерства.
Он также сообщил, что этой зимой Украина должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, а к концу 2022 войти в параллельную работу с европейской энергосистемой.
Так Галущенко ответил на вопрос одного из депутатов Верховной Рады о том, чем министерство будет рассчитываться с Россией.
"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", – заявил чиновник.
Путин о транзите через Украину
6 октября во время совещания президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно увеличивать объемы транзита газа через Украину.
Кроме этого глава Кремля заявил, что в этом году Россия перевыполнит свои транзитные обязательства перед Украиной.
В Европе тем временем бушует газовый кризис, однако после скандальных заявлений Путина цены на голубое топливо резко кнулись вниз.