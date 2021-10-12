Терять по 2 млрд долл. никто не хочет: Зеленский о сохранении транзита российского газа

Президент заявил, что для Украины важно сохранить имеющиеся объемы транзита российского газа

Зеленский заявил о важности сохранения транзита российского газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине важно сохранить транзит российского газа через свою территорию, чтобы не потерять деньги.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга после 23-го саммита "Украина – ЕС" с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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В то же время глава государства подчеркнул, что для Украины очень важным является сохранение энергетической независимости.

"В любом случае, для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, так как терять по 2 млрд долл. законных никто не хочет. Поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой опасности", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что обсуждал с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляен возможность применения третьего энергетического пакета санкций против "Северного потока-2".

По словам Зеленского, это дискуссия не на один день.

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Также глава государства рассказал, что во время встречи с президентами Еврорады и Еврокомиссии они договорились провести стратегический энергетический диалог между Украиной и Европейским союзом.

Транзит российского газа через Украину

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" экономически невыгодно увеличивать объем транзита через территорию Украины.

Также глава Кремля сказал, что в этом году РФ перевыполнит свои транзитные обязательства перед Украиной.

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