Місія МВФ в Україні і санкції США проти "Північного потоку – 2" – найважливіше про гроші за тиждень

Верховна Рада почала розглядати проєкт держбюджету на 2022 рік, а в Україні почала роботу місія МВФ. Українська влада сподівається, що через кілька тижнів після закінчення місії Україна отримає новий кредит від фонду.
Понеділок. "Газпром" і транзит газу через Україну
Російський "Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа". Він відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну.
Бронювання газотранспортних потужностей польського і українського транзитних коридорів у дефіцитному 2021 році впливає на ціну акцій "Газпрому" і на ціну газу на спотовому ринку.
Зазначимо, що лібералізація європейського газового ринку привела до відмови від довгострокових договорів на транзит. В результаті компанії отримали можливість бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.
Вівторок. Проєкт держбюджету-2022
Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам і надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також продовжиться масштабна цифровізація", – зазначив Сергій Марченко під час виступу в парламенті.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровізація.
Середа. Місія МВФ почала роботу в Україні
З главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар зустрівся міністр фінансів України Сергій Марченко.
Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у рамках Програми співпраці і питання, які ще залишилися, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку і антикорупційних органів.
У Мінфіні також уточнили, що Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів.
Четвер. У США підтримали санкції проти "Північного потоку – 2"
Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".
"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.
Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".
П'ятниця. Кабмін розробив тарифний план для населення
Уряд розробив план для комфортного початку опалювального сезону. Він складається з п'яти пунктів.
- Тарифи на газ для населення незмінні. У травні Кабмін запустив річний продукт, де ціна становить менше восьми гривень;
- Тарифи на тепло і гарячу воду незмінні. НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічний контракт із 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону;
- Уряд знизив тарифи на електроенергію для 60% домогосподарств з 1 жовтня;
- Уряд разом із нардепами запропонувало виділити 12 млрд грн на програму субсидій;
- Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність становить вже понад 90%.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, ці п'ять пунктів допоможуть Україні максимально комфортно розпочати опалювальний сезон.