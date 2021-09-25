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Місія МВФ в Україні і санкції США проти "Північного потоку – 2" – найважливіше про гроші за тиждень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
Санкції схвалила Палата представників Конгресу США, а МВФ пропрацює в Україні кілька тижнів
Санкції схвалила Палата представників Конгресу США, а МВФ пропрацює в Україні кілька тижнів / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада почала розглядати проєкт держбюджету на 2022 рік, а в Україні почала роботу місія МВФ. Українська влада сподівається, що через кілька тижнів після закінчення місії Україна отримає новий кредит від фонду.

Понеділок. "Газпром" і транзит газу через Україну

Російський "Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа". Він відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну.

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Бронювання газотранспортних потужностей польського і українського транзитних коридорів у дефіцитному 2021 році впливає на ціну акцій "Газпрому" і на ціну газу на спотовому ринку.

Зазначимо, що лібералізація європейського газового ринку привела до відмови від довгострокових договорів на транзит. В результаті компанії отримали можливість бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.

Вівторок. Проєкт держбюджету-2022

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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"Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам і надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також продовжиться масштабна цифровізація", – зазначив Сергій Марченко під час виступу в парламенті.

Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровізація.

Середа. Місія МВФ почала роботу в Україні

З главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар зустрівся міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у рамках Програми співпраці і питання, які ще залишилися, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку і антикорупційних органів.

У Мінфіні також уточнили, що Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів.

Четвер. У США підтримали санкції проти "Північного потоку – 2"

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".

"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.

Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".

П'ятниця. Кабмін розробив тарифний план для населення

Уряд розробив план для комфортного початку опалювального сезону. Він складається з п'яти пунктів.

  1. Тарифи на газ для населення незмінні. У травні Кабмін запустив річний продукт, де ціна становить менше восьми гривень;
  2. Тарифи на тепло і гарячу воду незмінні. НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічний контракт із 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону;
  3. Уряд знизив тарифи на електроенергію для 60% домогосподарств з 1 жовтня;
  4. Уряд разом із нардепами запропонувало виділити 12 млрд грн на програму субсидій;
  5. Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність становить вже понад 90%.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, ці п'ять пунктів допоможуть Україні максимально комфортно розпочати опалювальний сезон.

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